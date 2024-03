Gyilkos migrénnel távozik a tél – ilyen idő vár rád a héten, megkönnyebbülsz majd, ha végre véget ér

A hét igazi hullámvasút lesz: marad az enyhe, szeszélyes tavaszias idő, amely óriási hőingadozásokkal párosulva megviselheti a szervezetet. A csapadékos időjárás csak fokozza a tavaszi fáradtságot, bágyadttá és dekoncentrálttá tehet, nem beszélve a migrénről vagy a vérnyomás-ingadozásról. Mutatjuk mire számíthatsz a héten!

Szokatlanul korán berobbant a tavasz, de ne tegyük egyelőre a szekrény mélyére a melegebb ruhákat Fotó: Unsplash.com

Amilyen hirtelen jött az enyhe idő, annyira boldogan váltunk meg a téltől. Rekord gyorsasággal pakoltuk el a meleg ruhákat, sokan a tavaszi nagytakarításon is túl vannak, sőt a vendéglátóhelyek több helyen megnyitották teraszaikat. Azért jó óvatosnak lenni, az időjárás okozhat még kellemetlen meglepetéseket. A héten nagy hőingadozásokra számíthatunk, többször is előfordul, hogy 10 fokot is süllyed a hőmérséklet, egy nap leforgása alatt.

Ilyen időre számíthatunk a héten

A hét igazi kirándulóidővel nyit, hétfőn maximum fátyolfelhős lesz az ég, de gyakori lesz a napsütés. A hőmérő higanyszála akár 16-18 fokra is felkúszhat. Ha tehetjük élvezzük ki és töltődjünk fel. Szükségünk lesz erre, hiszen ahogy közeledünk a hét közepe felé, egyre hűvösebb és csapadékosabbá válik az idő.

Keddre északnyugat felől ugyanis megérkezik a gomolyfelhő, hidegfrontra lehet számítani. Délutánra elszórtan zápor vagy zivatar is várható. A csapadékkal szél párosul, de még marad a 16 fok körüli maximum hőmérséklet, az esti órákban pedig 6 fok várható.

Szerdán csökken a felhőzet és újra kisüt a nap, csapadékmentes időre számíthatunk. Az északkeletire forduló szél megélénkül, mellyel megkezdődik a hűvösebb levegő beáramlása. A hőmérséklet 17 fok körül várható, este azonban 5 fokra is lecsökkenhet.

A csütörtök közepesen felhős és szeles lesz, csapadék aznap nem várható. A hőmérséklet 5-12 fok között várható. Pénteken csökken a felhőzet, aznap 2-12 fokra számíthatunk.

Hétvégén enyhe felmelegedés várható, vasárnaptól ismét csapadékkal.

Így óvjuk szervezetünket

A héten várható időjárás miatt, könnyebben megfázhatunk, ha nem figyelünk magunkra. Mutatjuk, mivel előzze meg a bajt:

• erősítsük immunrendszerünket vitaminokkal, együnk sok zöldséget és gyümölcsöt

• a csapadék és a szél miatt fontos öltözzünk rétegesen.