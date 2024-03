Elképesztően veszélyes időjárási jelenség vár a közlekedőkre

Március első napjaiban afrikai eredetű por érkezik felénk. Ez a tiszta égboltú térségekben elképesztően gyönyörű napfelkeltéket és naplementéket tartogat. Az ország nagyobb részén azonban sokkal rosszabb vár rád.

Az eső miatt a napokban érkező afrikai homok saras esőt okozhat. Fotó: Magda Ehlers / Pexels

Az év első nagy szaharai porkitörése éri el a Kárpát-medencét a következő néhány napban. Jelenleg egy Földközi-tenger fölött örvénylő mediterrán ciklon kavarja fel a port Észak-Afrika felett, melyből már mi is kaptunk egy adagot. A szél a következő napokban a Szahara homokjának felső rétegét felkapva, több milliárd tonna homokot emel fel a sivatagból, majd szórja szét szerte a világon, többek között Magyarországon is.

A magasban fölénk áramló szaharai por több napon át fakóbbá teheti az égboltot. Továbbá a napkeltéket és a naplementéket narancsos árnyalattal színesíti meg. Ennek egy részét már a csütörtöki napon is tapasztalhattad. Az érkező levegő sajnos nem lesz elég száraz ahhoz, hogy ne forduljon elő az, ami 2023. októberében. Vagyis március 1-től számíthatsz arra, hogy a por a csapadék miatt sárrá válik majd és rátapad többek között az autókra.

Ami a hétvégét illeti, még ekkor is jelentős lesz a felettünk lévő por mennyisége, de ekkor főleg záporos csapadék jön, így kisebb területen, de még előfordulhat újabb sáros eső. Így tehát nemcsak arra kell majd figyelned, hogy utána letakarítsd a kint hagyott tárgyakat, hanem arra is, ha részt veszel a közlekedésben, arra a saras, poros levegő is hatással lesz. Nem pusztán koszos lesz tőle az autód, hanem előfordulhat, hogy romlanak a látási viszonyok, valamint megnő a féktávolság.