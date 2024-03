Életveszélyes állapotban vittek kórházba egy kétéves hajdúhadházi kisfiút - számolt be róla a Tények. A gyermeket nevelőszülők gondozták. A történtek után a városban most azt is beszélik, hogy a fiút megverték, de az a hír is járja, hogy egy szekrény esett rá. A TV2 kérdéseire a rendőrök azt vaálaszolták, hogy életveszélyt okozó testi sértés gyanúja miatt nyomoznak, vagyis a kisfiút tényleg bánthatták.