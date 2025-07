Hihetetlen felfedezéshez vezetett egy parton talált palackposta

Egy pár sétája egy népszerű tengerparton váratlan kincskereséssé alakult át, amikor egy palackra bukkantak, amely egy régen elveszett romantikus történetet rejtett.

A palackposta 300 000 kilométert tett egy egy fiatal pár szerelmes történetével. (Képünk illusztráció) Fotó: tittifab/pixabay

John és Kate Gay épp a Scraggane-öbölben vettek részt egy tengerparti szemétszedésen, amikor rábukkantak a különleges dologra. A palackban egy szívhez szóló üzenet lapult Anita és Brad nevű párostól, akik egy Bell Island-i vacsoraestjüket örökítették meg Kanadában.

Anita és Brad kirándulása Bell Islandre. Ma este vacsoráztunk, ittuk ezt az üveg bort, és élveztük egymás társaságát a sziget szélén. Ha megtaláltad, kérlek hívj minket a következő számon...

- állt az üzenetben.

Meglepő módon a levél egy 300 000 kilométeres utat tett meg az Atlanti-óceánon keresztül, 13 év alatt jutott el Újfundland és Labrador tartományból az ír Kerry megyébe. A 4680 napig olvasatlanul rejtőző levelet John és Kate megosztották a Creative Ireland Project Maharees Heritage and Conservation közösségével, majd úgy döntöttek, felhívják a megadott számot.

Több sikertelen próbálkozás után végül a Facebookon találták meg, amit kerestek, és valóban, Anita válaszolt is. A feladó döbbenetes friss hírekkel szolgált, elmondta, hogy ő és Brad négy évvel a palack vízre bocsátása után összeházasodtak. Azóta eltelt kilenc év, és még mindig együtt élnek Újfundlandban, ugyanott, ahonnan az üzenetet útjára indították.

Történetük azóta óriási hírnévnek örvend az interneten, Brad pedig az ír RTE rádió Morning Ireland műsorában is beszámolt öröméről, hogy az üzenetet ennyi év után megtalálták.

Csak fiatal szerelmesek voltunk. Most már idősebb szerelmesek vagyunk. Örülünk, hogy a történet napvilágra került. Új barátokat is szereztünk általa, és reméljük, hogy hamarosan visszatérhetünk Írországba.

Brad elárulta, hogy a történetüket nagyon felkapták, miután előkerült az üzenet.

Nagyon mozgalmas 48 óránk volt. Hétfő este volt, épp a legkisebb fiunkat fektettem le, amikor a telefonom folyamatosan pittyegett, ami nagyon szokatlan. Ezután hallottam, hogy Anita a másik szobában nevet, az ő telefonja is ugyanúgy csipogott. Kimentem, és ő azt mondta: "Nem fogod elhinni, mi történt"

- számolt be a pillanatról a férfi, amikor megkeresték őket az üzenetük megtalálói - írta a Mirror.