Gyilkosság a Guccinál: az olasz divatguru rejtélyes esete

Közel két évvel a Gucci-gyilkosságot követően, 1997. január 8-án este egy névtelen telefonáló Filippo Ninnivel, Lombardia rendőr­főnökével akart mindenáron találkozni. Az illető nem közölt túl sok mindent: „Csak egy nevet fogok mondani: Gucci.” A telefonhívás után létrejött titkos találkozón Ninni megtudta, hogy az informátor nemrégiben egy alsó kategóriás milánói hotelben szállt meg, ahol az éjszakai portás a füle hallatára dicsekedett el azzal, hogy ő toborozta Gucci gyilkosait. Ez a füles végül lassan, de biztosan segített kibogozni a szálakat, melyek a divatcézár volt feleségéhez, Patrizia Reggianihoz vezettek.

Patrizia Reggiani a milánói bíróságon a férje elleni merénylet , a Gucci-gyilkosság ügyében, 1988-ban

Patrizia Reggiani Maurizio Gucci: „Számodra a pokol még nem jött el”

Reggiani és Gucci a húszas éveik elején találkoztak egy fényűző milánói partin. A divatház alapítójának unokáját állítólag első látásra megbabonázta Reggiani szépsége. A zord apa, Rodolfo Gucci a kezdetektől ellenezte a két fiatal kapcsolatát, ám ők 1972-ben ennek ellenére összeházasodtak. Boldogságuk alig több mint egy évtizedig tartott, 1985-re teljesen megromlott a viszonyuk. A miértekről sokáig semmit nem lehetett tudni, azonban Reggiani egy televíziós interjúban elmondta, 1983-ban jelentkeztek a gondok, miután Rodolfo Gucci meghalt.

Maurizio Gucci és Patrizia Reggiani egy fényűző milánói partin ismerkedtek meg

– Maurizio kiszámíthatatlan lett, és úgy viselkedett, mintha nem kellene törődnie semmivel és senkivel. Egy nap üzleti útra indult Firenzébe, ahonnan többé nem tért vissza hozzám. A háziorvosunktól értesültem arról, hogy elhagyott – nyilatkozta.

Válóperük a jogi csatározások miatt közel egy évtizedig húzódott. Közben Gucci egy dologgal nagyon is törődött: a családi vállalkozással. Apja halála után megkapta a divatház elnöki pozícióját, majd lépésről lépésre kiszorította onnan a családtagjait. Végül 1993-ban eladta a céget egy külföldi befektetőnek, véget vetve ezzel a divatház olasz tulajdonjogának. Az addig sem szegény üzletember ezzel hihetetlenül gazdaggá vált, és a vagyonból családtagjainak szinte semmi sem jutott. Ám közben robbant még egy bomba: Gucci egy fiatal nővel, Paola Franchivel kezdett viszonyt, sőt esküvőt is terveztek. A feleség dühe csillapíthatatlan volt. Később egy, a tárgyalások alatt lejátszott telefonbeszélgetésben így fenyegette meg a férfit:

Túl messzire mentél, elérted, hogy a lányaid többé nem akarnak tudni rólad. Egy fájdalmas daganat vagy, amelytől szabadulni akarunk. Számodra a pokol még nem jött el!

A Gucci-gyilkosság kitervelése

Az asszony keserűsége és azon szándéka, hogy ártson a férfinak, széles körben ismert volt. Saját bevallása szerint még egy ügyvéddel is konzultált arról, mi történne, ha megszabadulna Guccitól. Elvakultságát senki sem ismerte jobban, mint bizalmasa, Giuseppina Auriemma. Patrizia, miután 1992-ben agydaganattal megműtötték, eldöntötte, hogy könyvet ír a házasságáról, a memóriája viszont a műtét miatt nem volt a régi, ezért 1994-ben megkérte barátnőjét, hogy költözzön hozzá, és segítsen neki. Ami ezután történt, az ma is vitatott, mivel a két nő a merénylet körülményeiről és az abban betöltött szerepükről szóló sztorija jelentősen eltér egymástól. Az adósságokkal küszködő Auriemma azt állította, egy gyenge pillanatában engedett Reggiani kérésének, hogy találjon valakit, aki végez a volt férjjel. Patrizia viszont máig tagadja, hogy tudott volna barátnője akciójáról, melyben egy bérgyilkossal karöltve 600 millió lírára árazták be a férfi életét. Az viszont biztos, hogy Auriemma abban a szállodában szállt meg, ahol a „toborzó” portás, Ivano Savioni dolgozott – írja a Fanny magazin.