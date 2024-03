Egy hónappal babája születése után, a kisfia mellett esett össze az édesanya

Mikor megérkeztem, már küzdöttek a feleségem életéért. Sokkolták és mellkaskompressziót is alkalmaztak, de hiába. Nem indult be a légzése, pedig gépeket is kötöttek rá. Nem tudtam mi tenni, fájdalmasan üvöltöttem, nem hittem el, amit láttam... Kettévágták a pizsamafelsőjét, intubálták, és az ujjára is tettek egy érzékelőt. Sosem felejtem el az oxigén hangját, ahogyan áramlott a torkába...