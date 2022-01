Kómában szült az édesanya: "sírtam, hogy nem is az enyém és nem fogom tudni szeretni"

A németországi Chemnitz melletti faluból származó Marienne Ernstberger koronavírus-fertőzéssel került az intenzívre.

A terhesség 29. hetében járt, amikor kiderült: a koronatesztje pozitív. Habár orvosa javasolta, hogy oltassa be magát, de Marianne tartva attól, hogy a babának valami baja lehet, végül nem tette. A nő azonban életveszélyes állapotba került, és az intenzíven kötött ki, ahol mesterséges kómában tartották. A gyermek is veszélynek volt kitéve, ezért sürgősségi császármetszésre volt szükség. A kisbaba alig 1770 grammal jött világra, és napokig inkubátorban tartották.

Amikor Marianne felébredt, azt hitte, még terhes. Egy nővér mutatta meg neki kisfia fotóját. A Leo névre keresztelt kisfiú szerencsére nem fertőződött meg, ám édesanyja pozitív maradt, ezért napokig nem tudott szoptatni sem.

„Négy napig voltam eszméletlen, ebből kettőt kómában. Nem vettem észre semmit a szülésből."

"Sokat sírtam, azon törtem a fejem, hogyan tudnám megnézni, hogy Leo valóban az a baba, aki a pocakomban volt. Rettegtem, hogy nem fogom tudni szeretni" - vallotta be a nő.

Húsz nappal később azonban Marianne Ernstberger koronatesztje negatív lett, és megengedték neki, hogy végre találkozhasson Leóval. A nő hihetetlenül boldog volt, amikor először karjába vehette kisfiát. A Bildnek adott interjújában Marianne elmondta, hogy már megbánta, amiért nem oltatta be magát. Azóta az édesanya és a baba is jól van, és szerdán már el is hagyhatják a kórházat.