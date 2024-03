Durva szabályt szegtem: azonnali hatállyal visszavonták az esküvői meghívásomat

Egy esküvőnek számos írott és íratlan szabálya van. Nagyon sok az öltözködésre összpontosul: a fehér a menyasszony színe, így abban nem illik menni a vendégnek. A piros a menyecske színe, így abban sem. Feketében pedig temetésre járunk, így olyan öltözetben is illetlenség megjelenni. A Fontos továbbá, hogy a menyasszony óhaja szent és sérthetetlen. De mennyi apró szabály van még ezen kívül! Ki tudja ezeket követni? Egy hölgy most csúnyán megjárta, és egy barátságot is elveszett.

Sok szabálya van egy esküvőnek

Amy Dickinson nagyon sok pénzt költött arra, hogy ott lehessen a legjobb barátnője esküvőjén. Megvette a repjegyet, kifizette a szállást, és egy vagyont költött a ruhájára. Most azonban azonnali hatállyal visszavonták a meghívást egy olyan dolog miatt, amiről nem is tud. Már a helyszínen volt előző este a lánybúcsú, amelyen Amy is részt vett. Ott azonban csinált valamit, ami olyannyira megsértette a menyaszonyt, hogy visszavonta a meghívását, és soha többé nem akar vele beszélni.

'I was uninvited from a wedding after spending thousands - all down to a photo' https://t.co/zhF9V89r0V — Ügynökös Mulder (@mulder_efbiaj) March 25, 2024

A hölgy azt mondja, tényleg nem tudja, hogy miért vonhatták vissza a meghívást. Pusztán egy fotót meg a lánybúcsús vacsoráról, de ezt többen is megtették. Fogalma sincsen arról, hoghy milyen szabályt szegett meg.

Lehet, hogy csak okot keresett arra, hogy visszavonja a meghívásomat. Azóta sem beszélt velem

- árulta el a 30 éves hölgy, akinek a visszaútja is kérdéses - írja a Mirror.