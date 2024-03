Becsiccsentve sétált az oltárhoz a Házasság első látásra bombázója - Videó

A Házasság első látásra csütörtök esti adásában Petra és Andris készült arra, hogy összekössék az életüket az oltár előtt. A férfi nagyon izgatott volt, hogy ki lesz majd a jövendőbelije, ám amikor meglátta a fitneszedzőként is ismert influenszert, finoman szólva sem volt elragadtatva a latinos külsejétől. Később be is vallotta újdonsült feleségének, hogy egy angyali megjelenésű, tengerkék szemű és szőke hajú lányt vizionált maga mellé, ennek pedig Petra szöges ellentéte.

Házasság első látásra: Petra magyarázatot adott furcsa viselkedésére. (Fotó: TV2)

A kamerák előtt megkötött házasság azonban nem csak emiatt bővelkedett feszült és kínos pillanatokban. Az esküvő után Petra konkrétan rámozdult Andrisra, annak ellenére, hogy a férfi világosan közölte vele: nem érzi még azt a bizonyos kémiát.

Te hogy állsz a fizikai kontakttal? Tapiználak téged. Zavarna?

— kérdezte Petra, majd megsimogatta a férje kezét.

Házasság első látásra: súlyos vád érték Petrát

Az ominózus jelenetsor valósággal felrobbantotta a közösségi médiát, különösen a kommentszekciót. Többen is azzal vádolták meg a fitneszedzőként dolgozó lányt, hogy kissé többet ivott a kelleténél, ezért viselkedett meglehetősen furcsán élete egyik legfontosabb napján.

Petra úgy érezte, reagálnia kell az őt ért vádakra, ezt a TikTok-csatornáján, egy videóban mesélte el, ő hogyan is élte meg ezt a bizonyos forgatási napot. Azt sem titkolta, hogy valóban becsiccsentett!

Ilyen szintű gyűlölködő megjegyzéseket, ilyen sok negatív kommentet én még az életben nem kaptam, pedig nagyjából nyolc éve vagyok a közösségi médiában.

— A videómat mindenképpen azzal kezdeném, hogy nem szabadkozom, vállalom, ami történt, önazonos vagyok — kezdte a videóját Petra, majd hamarosan rátért a lényegre.

Nem tagadom, becsiccsentve sétáltam az oltárhoz. Nagyon ideges voltam, nagyon izgultam, emiatt is ittam, meg azért is ittam, mert az esküvőm volt.

— Kicsit lazítani akartam, tényleg egy három hónapos diéta után voltam, jól akartam magam érezni. Jó, egy kicsit túllőttem a célon, de ez is én vagyok, olyan vesse rám az első követ, aki még életében nem volt becsípve. Igen, túl lelkes voltam, mivel addigra én már három hónapja vártam, hogy a férjemmel tudjak találkozni — árulta el Dávid Petra, hozzátéve, hogy az imádata nem is Andris felé irányult, sokkal inkább egy idealizált, eszményi esküvő felé.