"Mint egy főbérlő" – duplájára emelte saját fia lakbérét egy anya, miután megtudta, mennyit keres

Teljesen kiakadva fordult az internet népéhez egy Johnny néven található felhasználó a Redditen, miután anyja megtriplázta a bérleti díjat otthonában annak ellenére, hogy ő csak aludni jár haza. A 25 éves fiatal férfi kiemeli, mindez ráadásul azok után történt, hogy otthon megtudták: új munkahelyén magasabb fizetést kap az eddigiekhez képest.

25 éves vagyok és évek óta heti 60 dollárt (kb. 21.700.- Ft-ot) fizetek bérleti díjként. Nemrég kezdtem az új munkahelyemen, ahol elég jól fizetnek. A próbaidőmet követően múlt héten kiderült, szerződtetnek rendes munkaidőre. Erre ma reggel a következő üzenetre kelek anyától: emelkedik a bérleti díjam, most 150 dollár ( kb. 54.000.- Ft) hetente...

– írja posztjában.

A fiatal úgy érzi, anyja indokolatlanul sok pénzt követel tőle Fotó: Pexels

Az üzenetet látva a férfi csak annyit közölt otthon, elköltözik. Kiemelte, már évek óta saját maga fizeti a kajáit, a száma ráeső részét, és csak egy kis szobája van a lakásban, ami ténylegesen az övé. Igazából csak akkor találkozik otthon bárkivel is, amikor munkába indul – írja a Mirror.

Ha főznének rám minden nap, ha miattam emelkedne meg a számla... De én mindent magam csinálok, fizetem a saját számláim, a szüleimmel is csak akkor találkozom, ha dolgozni indulok

– akadt ki teljesen.

A fiatal férfi úgy véli, néhány plusz száz dollárért cserébe egy négyszer akkora helyen is lakhatna már egyedül, mint a jelenlegi hálószobája.

Anya teljesen kiakadt, amikor azt mondtam neki, elköltözök. De én is csalódott voltam, hogy az, aki szült engem konkrétan annyit kér tőlem bérleti díjat, mint egy főbérlő, pedig csak aludni járok. Még abba is belementem volna, ha 100 dollárt kér hetente, de így, 600 dollár havonta (kb. 216 ezer Ft), hogy csak aludni járok haza a szüleim házába, kicsit már sok.

Mondanivalója sok emberhez eljutott, több mint 5 ezren reagáltak rá Redditen. Sokan úgy vélik, kicsit naiv azt illetően, hogy mennyiért tudna lakást bérelni, de mind kiállna amellett vele együtt, hogy ebben a történetben nem ő a hibás.

Nem értem, miért lenne mérges rád. Hacsak nem tőled függ az egyetlen bevétele a számlái fizetéséhez

– írták neki.

Johhny ezekre csak annyit válaszolt, hogy igazából havi 2 ezer dollárt, vagyis kb. 721 ezer forintot is tudna fizetni albérletre, így aggodalomra semmi ok. Azt is megérti, ha a szülők pénzt kérnek a gyerekektől a számlákra, ételekre, biztosításokra, stb. De számára az, hogy több, mint 210 ezer forintot, 600 dollárt fizessen otthonában havonta csak azért, hogy aludjon és napi egyszer fürödjön, az már sok.