„26 éve hazugságban élek – a DNS igazat mond, de az anyám nem!”

Kétségbeesetten kér tanácsot egy 26 éves nő, miután egy otthoni DNS-teszt elvégzésekor rájött, hogy az apja nem is a biológiai apja.

Anyám családfát készített, és DNS-teszteket végzett. Apám etnikai eredményei érdekesnek tűntek, ezért meg akartam nézni, mi lesz az enyém. Anyukám bátorított minket, hogy készítsünk egyet, és minden rendben ment, amíg vártam az eredményeket. Két napja megjöttek! Amikor végignéztem a DNS-egyezéseimet, meglepetésemre apám felől nem jelent meg senki

– írta ki a Redditre a nő, aki édesapja helyett egy teljesen más nevet látott, akiről korábban soha nem is hallott, és akivel 50 százalékban megegyezik a DNS-e. Mivel nem hagyta nyugodni a dolog, rákérdezett az édesanyjánál.

Azt mondta, volt gyanúja, mert 50-50 százalék esélyt látott rá, hogy ki az igazi apa. Más eredményben reménykedett, de viszonya volt valakivel. Először barátságnak indult, de a srácban heves érzelmek alakultak ki iránta, és megtörténtek a dolgok. Utána viszont megszakították a kapcsolatot

– mesélte a 26 éves nő.

A kommentelők szerint az a tény, hogy az anyukája bátorított a teszt kitöltésére, azt jelenti, hogy valószínűleg ő is tudni akarta az igazságot, és beszélni szeretett volna róla. Azonban olyan is akadt, aki azt tanácsolta, hogy csináljanak egy második tesztet is, így megbizonyosodva arról, hogy ki az igazi apa - írja a Mirror.