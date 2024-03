Azt hitték, csak becsípődött a 7 éves kisfiú nyaka: most az életéért küzd

Egy hét éves kelet-lothi kisfiúnál agydaganatot diagnosztizáltak, miután nyaki fájdalom miatt elvitték szülei a kórházba. Mason Mackenzie egy januári napon arra ébredt, hogy a nyakfájás miatt nem tudott mozdulni, ezért anyja, a 26 éves Carly Mackenzie felhívta a háziorvost időpontért. Mason azonban nem tudott felkelni se az ágyból, így az édesanyja elvitte a kórházba a sürgősségire. Az orvosok felfedezték, hogy Masonnak torticollis-ja, azaz nyaki görcse van, és otthon végezhető gyógytorna gyakorlatokat adtak neki.

Fotó: @Pexels

Az édesanya megemlítette azt is, hogy Masonnek korábban többször fájt a feje is, így februárra előjegyezték MRI-re is. Ám a család világa fenekestül felfordult, amikor az MRI-eredmények kimutatták, hogy Masonnak agydaganata van az agy bal oldalán. Ami különösen megdöbbentő volt, az az volt, hogy Mason fejfájása és nyaki görcs tünetei nem voltak összefüggésben a daganattal, vagyis a hétéves teljesen egészségesnek tűnt, és nem voltak tünetei.

Carly most azért osztotta meg a nyilvánossággal a történetüket, hogy arra biztassa a szülőket, hallgassanak a megérzéseikre.

"Hihetetlen, hogy Masonnek semmilyen tünetet nem okozott az agydaganat. Amikor a becsípődött nyaka miatt elvittem orvoshoz, gyógytesit írtak fel neki. Masonnek gyakran fájt a feje, de azt az autizmussal és az iskola miatti fáradtsággal hoztam összefüggésbe. Sosem gondoltam volna, hogy ki kell vizsgálni, amíg az orvos fel nem ajánlotta az MRI-vizsgálatot. Nem izgultam, de a vizsgálat után pár nappal felhívtak, hogy azonnal menjünk be a kórházba, mert találtak valamit. Remegtem, amikor megérkeztünk, és éreztem, hogy valami pusztító dolog jön. A kórházba érkezés után egy órán belül azt mondták nekünk, hogy agydaganatot találtak a bal oldalán. Hirtelen jött, és teljesen váratlan volt. Az egész világ összeomlott."

A kisfiúnak szerencséje volt, hogy korán felfedezték a daganatot, így az idegsebészeknek volt idejük megtervezni a műtétet. A daganat elhelyezkedése miatt ez nem volt egy egyszerű műtét, így örülhetnek, hogy fel tudtak készülni.

"Hosszú és nehéz út áll előttünk, de a legjobb, ha pozitívan állunk Masonhoz. Nagyon ritka, hogy egy gyermek olyan egészséges legyen, mint Mason, és daganatot találjanak. Általában a betegek mozgási rendellenességről, beszéd- vagy látásvesztéstől, rosszulléttől, sőt görcsrohamoktól is szenvedhetnek. Az ember sosem hiszi, hogy az ő családjával is előfordulhat ilyen."