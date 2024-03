Lincshangulat Kerepesen - drogos autóst üldöztek a városban - videóval

A rendőrség speciális, mélységi megerősítő egysége, a MACTO csoport, teljesített szolgálatot Kerepesen, ahol közúti ellenőrzést végeztek. Amikor a rendőrök jelzésére egy autónak meg kellett volna megállni, a sofőr inkább gyorsított. A menekülő személyek nem voltak ismeretlenek a rendőrség előtt, sőt, rendszeresen kerülnek őrizetbe. Ráadásul jogosítványuk soha nem volt, mégis autót vezettek. A menekülés során egy kanyarban elveszítették az uralmat a jármű felett, egy villanyoszlopot letaroltak, a szerkezet ezután összedőlt. A rendőrök végül utolérték őket, és megkezdték az intézkedést. A sofőr a baleset után gyalogosan menekült, de a rendőrök hamarosan elfogták. A kerepesi, 25 éves férfi már több ügy miatt is a hatóságok látókörében volt.

Lincshangulat alakult ki

Az elfogás során az egyik gyanúsított a fejét beütötte a szélvédőbe. A balesetet követően, még az intézkedés folyamán, több tucat ember gyűlt össze a helyszínen, ahol kiabáltak és szitkozódtak, megpróbálva akadályozni a rendőri munkát. A helyszínen, a Gyár utcai közelében élő családtagok megpróbálták megakadályozni az intézkedést. Az eseményekről egy videófelvétel is készült. A helyzet hevében egy szolgálati kutya szájkosarába egy nő belekapott, aminek következtében a kutya megharapta egy másik nő alkarját, akit könnyű sérülésekkel szállítottak kórházba.

Megtörtént az előállítás

A balesetben részes sofőr és 35 éves utasa szintén kórházi ellátásban részesült, majd a sofőrt őrizetbe vette a rendőrség. A rendőrségi vizsgálat elsődleges megállapítása szerint a rendőri fellépés szakszerű és arányos volt. A helyszínen készült videófelvételek alapján a rendőrök profi módon kezelték a konfliktusos helyzetet, annak ellenére, hogy személyes sértéseket és a lökdösődést is el kellett viselniük. A helyszínen két személyt előállítottak, és többek ellen garázdaság és rendzavarás miatt eljárás indult.

A polgárőrök segítették a rendőröket

Mint lapunk megtudta, a sofőr azon kívül, hogy jogosítvánnyal sosem rendelkezett, drog hatása alatt is állt. Ráadásul, az autón műszaki sem volt, ki volt vonva a forgalomból és egyébként is más tulajdonát képezte. A kidőlő villanyoszlop a környék utcáinak elektromos ellátását is meghiúsította, így a környéken nem volt áram. Mint megtudtuk, az életveszélyes módon közlekedő autóról a polgárőrök segítségével szereztek tudomást a rendőrök.

Folyamatosan kapcsolatban vagyunk a rendőrökkel, akik azonnal reagáltak a jelzésünkre. Mi azt tapasztaltuk, hogy az említett autó életveszélyes módon közlekedik. Ezután akarták lekapcsolni a rendőrök, akiknek nem állt meg. Ekkor kezdődött az hajsza. Az autós üldözés szirénával folyt, majd az egyik kanyart nem tudták bevenni, így a Gyár utca bejáratánál sodródtak ki a menekülők. A házakból egyből odarohant a rokonság és akadályozták a rendőri intézkedést. A városnak azon a részen van térfigyelő kamera, ami segítheti a rendőri munkát. Mi egyébként heti szinten többször is végzünk járőrtevékenységet ezen a részen, hogy ezzel is segítsük Kerepes közbiztonságának javulását.

- tudtuk meg Tischler Jánorstól, a helyi polgárőrség vezetőjétől.