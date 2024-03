„Minden követ megmozgatunk, hogy megmentsük Ádin életét" – A sztárok is beálltak a súlyos beteg debreceni kisfiú ügye mögé

Egy gyermek betegsége mindig borzasztó dolog, és egyre többször hallani olyan kórról, aminek a gyógyítása csillagászati összegekbe kerül. Egy ilyen ügy mellé állt be Csuti és Rácz Jenő is, és úgy tűnik, sikerrel jár a kezdeményezés.

Családja mindent megtesz, hogy időben összegyűljön a pénz a génterápiára és megmentsék Ádin életét Fotó: Olvasói fotó

„Ha kell, Amerikáig megyünk a kisfiunkért"

Ahogy arról már a Bors többször is beszámolt, a hároméves, debreceni Kneifel Ádin Duchenne-féle izomdisztrófiábam szenved. Ez egy izomsorvadással járó genetikai betegség. A páciensek várható élettartama mindössze 20 év, de már ehhez is génterápiára van szükség, amely jelenleg csak az Egyesült Államokban érhető el, és jelenlegi áron 1,3 milliárd forintba kerül. Ádin szülei megalapították az Együtt Ádin Kezét Fogva Alapítványt, és minden lehetséges módon igyekeznek összegyűjteni az összeget fiuk kezelésére.

Jelenleg körülbelül 97 millió forintnál járunk, azt tűztük ki, hogy március 1-re összejöjjön 100 millió forint

– mondta el lapunknak Krucsó Anikó, a kisfiú édesanyja. – Természetesen megyünk tovább, de ha ezt elérjük, az egy lendületet adna, az érzést, hogy az emberek is Ádin mellett állnak – tette hozzá az édesanya.

A család lakhelye, Debrecen városa is teljes mellszélességgel az ügy mögé állt, ami további reményt adhat, és rengeteg híresség is csatlakozott a gyűjtéshez. Rubint Réka korábban a Borsnak úgy nyilatkozott:

Úgy gondolom, hogy a közösségi oldalakat jó célra kellene használni és remélem, hogy más ismert arcok is csatlakoznak majd a segítségnyújtáshoz

Felsorakoztak Ádin ügye mellé a sztárok

Réka reményei beigazolódtak, hiszen a híres támogatók sorában találjuk mások mellett Proksa Alexandrát, Győrfi Pált, Csutit, Kucsera Gábort és Rácz Jenő séfet is, akit nagyon megérintett Ádin története.

– Ilyen esetben apaként valószínűleg én is a nagyközönséghez fordulnék, mert úgy gondolom, hogy ha mindenki egy picit hozzátesz, annak megvan az eredménye, és ez most is látszik – kezdte Jenő.

Az a legnagyobb baj, hogy pénzen múlik az emberi élet. Ez borzasztó! Gyerekek kezelése múlik ezen, és ha belegondolsz, hogy van 8 milliárd ember a Földön, és mindenki csak 10 forintnak megfelelő összeget tudna adni, akkor mennyi súlyos beteg gyermek kezelését lehetne rendezni. Azt mondom, hogy aki engem kedvel, az „hívjon meg egy kávéra”, vagyis ajánlja fel ezt az összeget az Ádint segítő alapítványnak.

– hangsúlyozta a sztárséf.

Csuti egy Fradis sapkát is adott a kisfiúnak és azt kérte, a sapkára nézve jusson eszébe, hogy ő segíteni fog neki Fotó: Szabó András Csuti

Csuti is szívén viseli a súlyos beteg Ádin sorsát

Csutihoz Ádin története egy Fradi meccsen jutott el, azóta pedig már személyesen is találkozott a kisfiúval és sokat kommunikál is a nyilvánosságban Ádinról, hogy segítse a gyűjtést.

– Egészen könnyfacsaró volt a találkozás vele. Amikor ott van egy kisfiú, aki vidám, boldog, rohangál, a kiskutyával játszik, de közben látni a szülők szemében a fájdalmat, miközben ők sem lehetnek gyengék a saját gyerekük szemében. Én minden követ megmozgatok, hogy segíteni tudjak. Több olyan eseményen is, ahol jelen leszek, szervezünk gyűjtést; műsorvezető leszek egy modellversenyen, ott a jegybevételből gyűjtünk majd Ádinnak, lesz egy fesztivál, ahol szintén gyűjtést szervezünk.

Mindent megteszek, amit tudok, hogy ez a nem kicsi összeg időben össze tudjon gyűlni, és megmentsük Ádin életét

– fejtette ki Csuti. Valóban minden segítség számít, hiszen az 1,3 milliárd forint még messze van.

– Nekünk 2000 forint ugyanolyan segítség, mint ha egy cég adományoz több millió forintot. A gyermekünk életéről van szó! Mindenkinek hálásak vagyunk, azoknak is, akik segítenek minél több emberhez eljuttatni Ádin történetét – mondta Anikó.