"A kis unokám törölte a könnyeimet, mikor kiderült" – sírva kér segítséget a súlyos beteg Ádin nagymamája - videó!

Segítséget kér a Kneifel család

A debreceni család már így is minden követ megmozgatott, hogy kisfiuk története eljusson azokhoz, akik támogatni tudják. Melléjük állt már a Fradi, a Loki és a Tankcsapda is, de a szükséges összegtől még így is nagyon messze vannak a jelenlegi 78 milliós egyenlegükkel. Most Anikóék arra kérnek mindenkit, hogy ha csak 1300 forinttal is, de támogassák kisfiuk gyógyulását, mert az idő ellenük dolgozik, a génterápia pedig állapotmegtartást ígér, így addig van esélyük, míg Ádin nem kerül kerekesszékbe. Ádin gyógyulását az erre létrehozott weboldalon lehet anyagilag támogatni, amiért a szülők mindenkinek nagyon hálásak előre is.