Takaróba csavarta és hazavitte édesanyja Márkot, akiről lemondtak az orvosok

Márk 26 éves és Kiskunfélegyházán él, élete már az elején nehezen indult ugyanis koraszülött volt, és oxigénhiányos állapotban, agyvérzéssel jött a világra. A fiatal kerekesszékbe kényszerült, a szülein kívül senki másra nem támaszkodhatott, ám az édesapját hét évvel ezelőtt elveszítette, majd édesanyjánál tüdődaganatot diagnosztizáltak. Emiatt most nagyon kétségbe van esve, hiszen az anyukája az utóbbi időben kórházról kórházra jár, túl van már a kemoterápián. Márk pedig napi szinten édesanyára van utalva. Az asszonyt nemrég engedték ki a kecskeméti szubintenzív osztályról, de nem sokkal rá ismét orvosi kezelésekre szorult. Jelenleg a kiskunfélegyházi kórház krónikus osztályán kezelik, ahol megpróbálják az orvosok feljavítani az állapotát.

Nagyon szoros anyának és fiának a kapcsolata Márk Fotó: olvasói

Az orvosai azt mondták, hogy az anyukámnak csak egy nagyon drága angliai orvosi beavatkozás az egyetlen esélye az életben maradásra. Az utókezelésekkel és az utazással együtt több, mint tíz millió forintba kerülne, de arra sajnos nincsen pénzünk.

- mondja szomorúan a mozgáskorlátozott Márk, aki nem tudja, hogy mi lesz vele, ha elveszíti egyetlen támaszát, hiszen állapota miatt ő nem tud egyedül boldogulni.

A maga módján mindent megtesz édesanyja gyógyulásáért Márk Fotó: olvasói

A fiatal srác arról is beszélt, hogy a orvosai a születésekor lemondtak róla, és azt tanácsolták az édesanyjának, hogy ne hozza el a kórházból, mert nem lesz belőle egészséges ember.

Azonban anyu kitartott mellettem, egy takaróba csavart és hazavitt. Mindig mindent megtett értem, nagyon sokat köszönhetek neki, ám most ő szorul az én segítségemre. Viszonozni szeretnék neki mindent, amit ő értem tett

– fogalmazott Márk, aki azt elárulta lapunknak, hogy tudja, elérkezett az idő, és most neki kell helytállnia, és gondoskodnia az édesanyjáról. Ám rossz anyagi helyzetben vannak, sokszor még az étel is nehezen kerül az asztalra. A fiú még a tévéjét is eladta, amikor Eta néni kórházba került, hogy el tudjon menni hozzá látogatóba. Szeretne munkát is vállalni, de nem talált semmi olyant a lakóhelye közelében, amit az ő állapotában is el lehetne végezni. Azonban Márk nem adja fel, betegsége ellenére mindent meg akar tenni, hogy édesanyja felépüljön. Célul tűzte ki, hogy ezután rendezvényszervező lesz, és így biztosít jobb életet Eta néninek.