"Érjük el, hogy édesapámat ne hurcolják meg" - a poklok poklát járta meg a HÉV-en egy hölgy

Minden nő rémálmáról számolt be az a 21 éves fiatal, aki három részeg férfi áldozata lett a Gödöllő felé tartó H8-as HÉV-en. Mint az kiderült, a nőt egész úton rettegésben tartotta és molesztálta egy részeg, háromfős férfitársaság. Amikor azonban leszállt, az állomáson a lány dühös édesapja várta őket a csapatot.

A fiatal nő azért keresi a szemtanúkat, hogy apját ne hurcolják meg, és hogy mással ne történhessen meg az, ami vele Fotó: Pexels (illusztráció)

A férfi kérdőre is vonta a lányát zaklató bandát, a főkolompos azonban a gyermekét féltő apával is erőszakoskosdni kezdett,

lökdöste, majd megütötte a férfit, akit erre sniccert rántott, és megvágta a támadó nyakát.

A polgármester közölte: a férfi valóban torokmagasságban vágott.

- Egy ukrán férfi zaklatott egy fiatal lányt a kerepesi HÉV megállóban. A lány apja dulakodásba keveredett a támadóval és torok magasságában megvágta - közölte Gyuricza László polgármester, aki azt is rögtön hozzátette, hogy a férfi sérülései nem voltak életveszélyesek.

- A támadó jelenleg a mentőben van és nincs életveszélyben. A rendőrség nagy erőkkel kezdte meg a nyomozást az ügyben - szögezte le az eset után a városvezető.

Az ügyből hatalmas botrány kerekedett, ugyanis a helyiek közül többen is arra panaszkodnak, hogy a járatokon gyakoriak a mostanihoz hasonló esetek.

Az ügyben érintett fiatal nő a polgármester közleménye alatt azt is megosztotta, hogy pontosan mi történt az utazás alatt:

- Három ukrán, erősen ittas férfi leült a mellettem lévő ülésekre, velem szemben egy fiatal, 35 körüli hölgy ült. Felszálltam az Örs vezér terén, ők azt hiszem, Rákosfalván, de nem emlékszem tisztán, még sokkos állapotban vagyok

- írta a zaklatott fiatal. Nem tudta eldönteni, hogy pontosan hova valósiak, mert egyszer ukránul, egyszer pedig magyarul beszéltek. Egyikük egy idő után elkezdte fogdosni a fiatal nő lábát.

- Mondtam: uram, ha nem fejezi be, rendőrt hívok magára. Erre a férfi elkezdett velem csúnyán beszélni

- mesélte, hozzátéve, hogy innentől nem volt megállás.

A férfi trágárságokkal bombázta és nemi erőszakkal fenyegette őt, mígnem a mocskolódások sorozata miatt a nő elsírta magát.

- Igen, elsírtam magam, tehetetlenek éreztem magam... azt mondta: ez az, sírj, te kis k..va, meg ilyesmi. Hozzáteszem: támadt, meg akart ütni többször is. Azt tudni kell rólam, hogy egy 150 centis, 40kilós, 21 éves lány vagyok. Három középkorú férfi ellen nem tudtam volna mit tenni, sőt eggyel szemben sem

- szögezte le. A lány ekkor hívta kétségbeesetten a szüleit, akikhez vacsorára volt hivatalos. Zsófialigetnél le is szállt, de a férfi eközben is végig zaklatta és trágárkodott vele, miközben továbbra is nemi erőszakkal fenyegetőzött:

- Leszálltam, édesapám ott állt a HÉV-megállónál, meglátott és azt kérdezte “kislányom melyik volt az?” Rámutattam, és felkérdezte Apukám, hogy hogy mered molesztálni a lányom. A férfi meglökte, megütötte, aztán sajnos, igen, édesapám megvágta. Anyám mindennek ellenére segítséget nyújtott, azonnal mentőt és rendőrt hívott

- sorolta. Hangsúlyozta, ezután őket bevitték a rendőrségre, és egyelőre nem tudják, mi lesz ezután.

Ezért a család most a szemtanúkat keresi, hogy apja ne kerülhessen bajba csupán azért, mert megvédte őt.

Erre lehetne lehetőség, mert a nő szerint, bár kamera nem volt a kabinban, de a járat tömve volt.

- Érjük el, hogy más fiatal nővel, lánnyal ilyen ne történhessen, főleg fényes nappal. És, hogy édesapámat ne hurcolják meg, kérem, keressük meg azt a hölgyet, aki velem szemben ült, szemtanúként! És azt, aki a HÉV-en volt!

- kérlelte az utasokat.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság garázdaság és életveszélyt okozó testi sértés kísérlete miatt indított büntetőeljárást, a zaklató pedig jelenleg szabadlábon védekezik. Információink szerint időközben a lányát védelmező férfit is elengedték a rendőrök, ő is szabadlábon védekezik.