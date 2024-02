"Hogy lehetséges az, hogy eltűnik valaki bekatéterezve, és mi találjuk meg?" – hős motorosok bukkantak rá a szanatóriumból elkószált bácsira Sarkadnál

Csupán egy szórakoztató délután reményében indult el hajtani pár krosszmotoros a Gyula és Sarkad közti pusztaságba, amikor döbbenetes dologra bukkantak. Az elhagyatott senki földjén ugyanis egy idős férfi gyalogolt, méghozzá egy szál zokniban, szandálban és katéterrel, infúziós zsákkal a kezében.

Az idős férfi nem tudta, honnan jött. Sokak szerint a motorosok mentették meg az életét Fotó: Fehér Gábor / (illusztráció)

A két döbbent férfi természetesen azonnal megállt és tudakozódott a nyugdíjas hogylétéről, és megkérdezték azt is, honnan jött.

A történetet az egyik motoros osztotta meg közösségi oldalán, aki kommentben egy kérdésre azt is elmesélte, hogy először elsuhantak az idős férfi mellett, de ezután mégis megállták, ugyanis nagyon különösnek tartották az esetet:

– Először elsuhantunk mellette, de furcsálltam. Megfordultunk, akkor láttam a zacskót, azonnal hívtam a rendőröket! – írta a döbbent motoros. Később azt is leírta, hogy amikor kérdezősködtek, az idős férfi képben volt, azt azonban nem tudta, hogyan is került oda. Azt is a motorosoktól kérdezte meg, hogy pontosan hol is van:

– Kérdi tőlem a bácsi. Hol vagyok? Mondom neki, Sarkadhoz közel. Az mondja a kisöreg: b*meg, ezt jól megnyomtam – írta a férfi, aki motoros társával együtt döbbenten áll még mindig az eset előtt:

Most csak úgy kérdezem! Hogy lehetséges az, hogy reggel 8-kor eltűnik egy ember a szanatóriumból, bekatéterezve, és mi találjuk meg délután, valahol az isten háta mögött a határban?

– tette fel a kérdést a férfi.

A fotót és a kiírást emberek tucatja osztotta meg, a hős motorosoknak százak gratuláltak, ugyanis többek szerint vélhetően megmentették a rossz állapotban lévő, beteg férfi életét.

A két hősies krosszos szerényen csupán annyit válaszolt:

Minket így neveltek, hogy figyeljünk a másikra is

– szögezte le a férfi.

Az üggyel kapcsolatban a rendőrség elmondta, hogy a bejelentés után végül ő vitték vissza a bácsit az intézménybe: "12:20 perckor arra járók lettek figyelmesek Sarkad külterületén egy 69 éves eltévedt férfire. A helyszínen biztonsági intézkedés történt, a rendőrség pedig visszavitte a férfit abba az intézménybe, ahol őt kezelik" – közölte a Borssal a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság.