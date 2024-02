Hazatérhetett a kórházból a gyerekeit a tűzből kimentő hős édesanya

Több hét kórházban fekvés és több életmentő műtét után végre hazaengedték a kórházból a sajóládi hős édesanyát, Csipke Mariannát. Az anyuka, ahogyan arról lapunk beszámolt, 2023. novemberében mentette ki a házukban keletkezett tűzből a gyermekeit. Azóta is az akkor elszenvedett sérülései következményeit szenvedi, ráadásul a férje is rossz állapotba került.

Több hét elteltével egyesülhetett újra a Kollárcsik család. / Fotó: Kollárcsik József

– Mariann itthon van, kiengedték – kiáltott fel örömében Kollárcsik József, a sajóládi nő férje, akivel így már együtt ölelhették át 3 gyermeküket, a 12 éves Szabinát, a 8 éves Amandát és az 5 éves József Rikárdót. Bár Mariann végre otthon van, továbbra sincs jól, orvosai minden tőlük telhetőt megtettek, de mostanra tüdőgyógyász specialistára van szüksége.

Három hét után végre hazaengedtek. Azt mondták, hogy tüdőgyógyászhoz kell majd mennem, aki elmondja a továbbiakat.

– tudta meg a Bors Marianntól, akit azzal a feltétellel engedtek haza családjához, hogy szedi az orvos által felírt gyógyszert.

– Továbbra sincs jól Mariann, közel 3 hét alatt több mint 15 kilót fogyott – tette hozzá József, aki aggódik felesége állapotáért, holott ő maga nemrég kapott sztrókot.

Azt mondta a háziorvos, hogy valaki odafentről vigyázhat rám, mert nagyon nagy szerencsém volt, hogy nem felfelé, hanem lefele indult el a sztrók. Ha felfele ment volna, akkor valamilyen komolyabb eret ér, így a nyakam, a vállam, a lapockám fáj.

A családapának most egy hosszabb időn át stresszmentes időszakra és rengeteg pihenésre lenne szüksége. Ennél nehezebbet most talán nem is írhatott volna neki elő az orvosa, hiszen az apa otthona leégett, az állását elveszítette, a felesége sokáig kórházban volt és a gyermekei is rosszul viselik a történteket.

A tűz mindenét elpusztította a sajóládi családnak / Fotó: Kollárcsik József

– Igaza volt az orvosnak, de elmondtam neki, miről is van szó, amire azt mondta: Igen, így valóban nehéz! – mesélte a kimerült József. Bár a Kollárcsik család hosszú idő után újra teljes, sajnos a gyermekeken is egyre jobba érezhető a novemberi tragédia hatása.

Ma mondta a nagyobbik lány, hogy éjjel sokszor beszúrt a szíve mellett, ami a tűzeset óta néha előfordul neki. Valószínűleg a trauma miatt. Ha ez így megy tovább akkor vele is orvoshoz kell menjünk

– mondta Mariann. A sajóládi Kollárcsik család továbbra is annyira rossz helyzetben van, hogy Józsefnek zálogba kellett adnia a telefonját, hogy Mariann-nal el tudjanak menni egy tüdőgyógyászhoz. Ha módodban áll segíteni a családon, akkor azt az általuk közzétett poszton keresztül tudod megtenni.