"Remélem minden rendben lesz" – Háromórás műtétet kellett elvégezni a 2 éves leukémiás Bogin

Hétfőn vérvétel közben kiesett a mellkasából a centrális kanül, amit 1 éve varrtak be, ezért másnap egy 3 órás műtét várt rá, hogy egy újabbat helyezzenek be neki. Bogi éjszakára be is lázasodott, így a héten nem tudták elkezdeni a következő adag kemót