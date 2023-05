„Anya, még visszamehet a lábamba a rossz manó?” – leukémiával küzd a hatéves Pamela

Megdöbbentő kitartás lakozik a 6 éves Pamelában. Abban a kislányban, aki néhány éve egyre többször volt fáradt, majd lázas is. Szülei nem tudták, hogy mi lehet a baj. Rémálomba illő volt, amikor kiderült számukra, hogy szemük fénye rákos.

A kórházi ajtóról tudták meg, hogy rákos a kislány Fotó: olvasói

A Békés vármegyében, Köröstarcsán élő kis Pamacsról – ugyanis szülei így becézik – édesanyja, Gödényné Schmél Anna mesélt a Ripostnak.

Nem tudták, hogy mitől beteg

Semmi vészjósló előjele nem volt a ráknak

– kezdte az édesanya.

– Azt vettem észre, hogy Pamacs sokszor belázasodott, sokat aludt, fáradékonyabb volt. Elvittem mindig a háziorvoshoz, de ő se mondott komolyabb dolgot. Betudtuk annak, hogy kisgyerek, és biztos csak megfázott vagy elkapott valamilyen vírust, ahogy a társai is szoktak. Hónapok teltek el így, aztán már a sípcsontja is elkezdett fájni neki. Ököllel verte a lábát és sírt. Ekkor már én is beláttam, hogy valami nagy baj van… – tette hozzá az anyuka.

Így tudták meg, hogy a gyermek rákos

Először magán úton vittük ultrahangra, de ott nem találtak semmit

– folytatta.

– Aztán még rosszabbul lett a lány, ami miatt Szegedre mentő vitt be minket a kórházba. Azt mondták, hogy nem kell megijedni, csak egy csontvelő mintavételt csinálnak majd. Nem mondták el, hogy miért van erre szükség, nem tudtunk semmit… Odaértünk a kórházhoz, felvittek minek az egyik osztályra. Ekkor láttam meg, hogy mi van kiírva: „Onkológia”. Ekkor esett le nekem, hogy mi történik velük. Ebben a pillanatban egy világ omlott össze bennem.

Mindent megtesznek azért, hogy a kis Pamacs meggyógyuljon Fotó: olvasói

Nem volt idő várni

Annához és Pamacshoz egy ügyeletes orvos sétált be, aki közölte velük: a gyermek leukémiagyanús, ám ők már leukémiásként tekintenek rá az eredmények megérkezéséig, és azonnal megkezdik a gyermek kezelését. Hamarosan kiderült: a gyermek egész testében elszaporodott a rák.

– Fehérvérűségnek hívják. A csontvelő termeli a fehérvérsejtet és a vérlemezkét és neki felszaporodott a rákos sejt és kiszorította a csontvelőből az összes sejtet. Tehát tele volt rákos sejttel a szervezete. Neki akut lefolyású leukémiája van, ami azt jelenti, hogy ha nincs kezelve, akkor hamar elveszítenénk őt. Amikor a kórházba megvizsgálták kiderült, hogy neki 96 százalékos telítettségen volt szervezetében rák – sóhajtott az édesanya.

Biztosak benne, hogy meggyógyul a gyermek. Fotó: olvasói

„Anya, dobd ki ezeket a gyógyszereket a kukába!”

Anna arról is mesélt, kislánya eleinte utálta bevenni a rossz ízű gyógyszereket, amikor azonban rájött, hogy ez az életben maradásához szükséges, onnantól mindent megtett, amit a dokik kértek tőle.

– Azt mondta: 'Anya, dobd ki ezeket a gyógyszereket a kukába. Ne kelljen már bevenni, olyan rossz íze van! Úgyse tudják meg.' Én pedig mondtam neki, hogy ezt nem lehet. Ezek azért kellenek, hogy meggyógyuljál. Rám nézett és megkérdezte, hogy ha ezeket nem veszi be, akkor meg fog halni? E nagyon szíven ütött engem. Majd bólogattam. Megkérdeztem tőle, hogy tudod, mit jelent ez? Azt jelenti, hogy felszállsz az égbe és soha többet nem tudjuk megölelni egymást. Ő azt mondta, hogy akkor ő meg fog gyógyulni. Onnantól kezdve az orvosok bármit adhattak neki, bármit csinálhattak vele. Büszkén, erősen viselte.

Pamacs jelenleg utókezelést kap, és várják a következő vizsgálatokat.

– Mi biztosak vagyunk benne, hogy meggyógyul. Pamacs azt kérdezte most, hogy egy kicsit jobban van, hogy „Anya, még visszamehet a lábamba a rossz manó?” Mondtam, hogy sajnos igen. Azt mondta: „Semmi baj, akkor újra megharcolunk vele! – jelentette ki az asszony.

"A lakásunkban kikapcsolták a villany is"

Anna és férje összesen három gyermeket nevelnek. Sajnos azonban a kiadásaik rettenetesen felhalmozódtak az utóbbi időben, így minden segítségnek rendkívül örülnek.

– Mivel állandóan Pamaccsal kellett lennem, ezért én nem tudtam munkát keresni. Csak a férjem dolgozik, de az ő fizetése nem elég arra, hogy fenntartson mindannyiunkat. A lakásunkban kikapcsolták a villany is, így édesanyámhoz kellett költöznünk. A nagyfiam a kazánházban alszik a két kislány pedig velünk egy 8 négyzetméteres szobában. Toljuk magunk előtt a számlákat. Mi már azt is nagyon megköszönnénk, ha a kislánynak tudna segíteni valaki. Bárminek örülünk, hiszen ha olyan dolgokat kap, amit nekünk már nem kell megvenni az már nagy segítség – mondta az anyuka.