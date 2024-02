"Csak háromévesen derült ki..." – rossz oldalon dobog a szív a kis Mátéban

Máté, a Hernádkakon élő kisfiú, koraszülöttként jött a világra. Kezdetben minden rendben is volt. Súlya normális volt, és nem szorult légzéstámogatásra. Három nap után szülei haza is vihették a kórházból.

Máté nem ugrálhat és nem is focizhat Fotó: Olvasói

Akkor úgy tűnt, hogy minden rendben van, és nyugodt is voltam, hiszen azt gondoltam, hogy egy újszülöttet tetőtől-talpig megvizsgálnak. Csak hároméves korában derült ki, hogy ő tükörgyerek

– emlékszik vissza Adrienn, az édesanyja. Máté kiskorában nagyon sokat betegeskedett. Az első probléma, amit észrevettek rajta, hogy nem úgy emelte a fejét, ahogy a többi gyermek. A koronavírus-járvány alatt megbetegedett, köhögött. A gyerekorvosa Miskolcra utalta be röntgenre, hogy megnézzék, nem maradt-e a vírusnak szövődménye.

Megdöbbentette a családot a diagnózis

Ekkor derült ki, hogy ő teljesen más gyermek. Ellentétes oldalon van a szíve, a mája és a gyomorhólyagja is.

Máté és édesanyja innentől kezdve sodródott az árral. Az életük 180 fokos fordulatot vett. Egymást követték az orvosi vizsgálatok. Ezek eredményei mindig újabb és újabb pofonként érték a családot. Kiderült, hogy a kis Máténak a gerincével is nagy gondjai vannak. Az MRI kimutatta, hogy nyakrövidülése és enyhe "fej jobbra tartása" is van. Ugyanis a gerincoszlopán két, fél csigolya is található, és ezek egy oldalon helyezkednek el. De amit a további vizsgálatok megállapítottak, azon még az orvosok is meglepődtek. Máténak egy veséje és két lépe van. Ha beteg, legyen szó lázról vagy megfázásról, azonnal laborvizsgálatot kell rajta végeztetni, hogy megnézzék, hogy a veséje megfelelően működik-e.

Rendkívül kockázatos a műtét

Mátén csak egy nagyon rizikós orvosi beavatkozás segíthet, és nagyon nagy a kockázata a bénulásnak. A szülök Pécsre szeretnék vinni genetikai vizsgálatra, hogy megállapítsák, milyen génmutáció okozta nála az elváltozásokat. De erre még nem volt lehetőség, mert hosszú a várólista. Addig csak gyógytornázhat, amivel tréningezi a nyaki feszes izomzatát, de a csigolyáin ez sem segít.

Máté nem mindenben élheti a hétköznapi gyerekek életét. Nem szabad ugrálnia, nem vehet részt labdajátékokban sem, mert könnyen sérülést szenvedhet. A kisfiú betegségei a családnak hatalmas kiadást jelentenek. A vizsgálatokra az ország különböző pontjaira kell járniuk. Az édesanyának egyetlen szerencséje, hogy a munkáját tudja otthonról is végezni, mert munkatársai nagyon rugalmasak vele.

Többször mondta már Máté, hogy "miért vagyok tükörgyerek, én már nem akarok tükörgyerek lenni"

– meséli az édesanya, akinek hatalmas lelki vívódást jelent fia betegsége.