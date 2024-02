Összeroppant a királyi család: tragikus hírt jelentett be a palota

Mint ahogy arról a Bors beszámolt, a Buckingham-palota február elején jelentette be, hogy a brit uralkodónál, III. Károlynál rákot diagnosztizáltak, a hír a család mellett az egész világot is megrázta. Ezúttal is egy szörnyű hírről számoltak be, váratlan tragédia történt a királyi családban: meghalt Thomas Kingston, Mihály kenti herceg veje.

Thomas Kingston (j) mindössze 45 éves volt Fotó: AFP

„Mély fájdalommal jelentjük be Thomas Kingston, szeretett férjünk, fiunk és testvérünk halálát. Tom kivételes ember volt, aki mindazok életét beragyogta, akik ismerték. Halála nagy megrázkódtatásként érte az egész családot, és kérjük, hogy tartsák tiszteletben a magánéletünket, miközben gyászoljuk az elhunytat."

- idézi a BBC a palota szóvivőjét, aki még hozzátette:

A király és a királyné értesült Thomas haláláról, és gyászolják a család szeretett tagját. Őfelsége különösen őszinte gondolatait és imáit küldi Gabriellának és az egész Kingston családnak!

Lady Gabriella Kingston II. Erzsébet királynő unokatestvére, férje, Thomas Kingston pedig mindössze 45 éves volt, holttestére vasárnap este találtak rá. Egyelőre nem tudni, hogy mi okozta a halálát, annyi bizonyos, hogy a mentő szinte azonnal a helyszínre érkezett, de már nem tudták megmenteni.