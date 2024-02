Orbán Viktor: Magyarország a magyaroké!

„Mi nem szállítunk fegyvert, és nem is adunk pénzt fegyverre”

A kormányfő a beszélgetés elején azt mondta, kulcskérdés a béke és ebben nem állunk jól.

Brüsszel a háborúlázában ég, és minden ekörül forog

– tette hozzá.

Eltelt két év a háború kezdete óta, és minden korábbi remény nem igazolódott be. Azon kéne dolgozni, hogy minél hamarabb vége legyen a öldöklésnek - mondta a kormányfő. Mi nem szállítunk fegyvert, és nem is adunk pénzt fegyverre - mondta.

A 26 tagállam elvette volna a magyarok pénzét, és Ukrajnának adta volna

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a most elfogadott 50 milliárd euró nem fegyverre megy, hanem hogy a csődben lévő ukrán állam ne omoljon össze. Az ukrán állam költségét állja most az EU. Magyarország azt szerette volna, hogyha a békéről lett volna szó, de a nyugatiak továbbra is azt gondolják, hogy az idő a mi oldalunkon van - tette hozzá.

Mindezzel szemben azt gondolom, hogy az idő az oroszok oldalán áll.

A kormányfő szerint, ha nem sikerült volna megegyezni, akkor a 26 tagállam elvette volna a magyarok pénzét, és Ukrajnának adta volna.

Sikerült kiharcolni, hogy a magyaroknak járó források továbbra is rendre érkeznek

Orbán Viktor elmondta, hogy a brüsszeli szállása előtt 200 gazda tüntetett egész éjjel. Hasonló volt a helyzet a magyar válogatott 1954-es vébédöntője előtt – tette hozzá. Éppen ezért nagyon nehéz voltak a tárgyalási folyamat.

Most sikerült kiharcolni, hogy a magyaroknak járó források továbbra is érkeznek, és nagyon bízom benne, hogy ezt betartják.

Magyarországon a baloldal egyébként továbbra is háborúpárti – tette hozzá.

Béke akkor lesz, ha Brüsszelben változás lesz

Orbán Viktor arról is szólt, hogy a háború kezdete óta tárgyal Brüsszelben, és azt látja, hogy idővel azonosultak azzal, akit támogatnak. Ez történt az uniós vezetőkkel – tette hozzá.

Az oroszok, hogyan tudnának szembeszállni a NATO-val, ha nem sikerül Ukrajnát legyőzni?

Akik erősebb kapcsolatot ápolnak az USA-val, azoknak egyre erősebb lett a hangja a mögöttük hagyott időszakban, és így az amerikai érdekek egyre inkább előérbe kerülnek.

Béke akkor lesz, ha Brüsszelben változás lesz.

Ezek a fő vitás kérdések

A kormányfő elmondta, hogy a háború mellett a migrációról és a genderről is vita van Brüsszellel, és a rezsicsökkentés is hasonló a helyzet.

Egyetértésben a gazdákkal

Orbán Viktor a gazdákkal való találkozójáról azt mondta, hogy minden teret elfoglaltak a demonstrálók. Érdekes beszélgetés volt, mert nekik is ugyanazok a problémáik, mint a magyar gazdáknak.

A termelés költségei egyre drágábbak a brüsszeli előírások miatt, miközben az olcsó importot beengedik. Meg kell változtatni a szabályokat, így az ukrán termékeket nem szabad beengedni az uniós piacra - tette hozzá. A gazdák úgy érzik, hogy nem volt más lehetőségük, minthogy az utcára vonuljanak.

Brüsszel gyakran az európai emberek érdekei helyett valami mást képvisel

Brüsszel gyakran az európai emberek érdekei helyett néha mást képvisel – mondta a kormányfő.

Ugyanez a helyzet a magyar baloldallal, mivel ők is a külföldi támogatásokért cserébe háborúpártiak

– tette hozzá.

Orbán Viktor emlékeztetett arra, hogy bizonyos amerikai intézkedések esetén több európai vezető is inkább az amerikaiak oldalára állt. Fordulat csak júniusban az európai parlamenti választáson lehet.

„Magyarország nem tart igényt az ukránok kóserpecsétjére”

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy Magyarország nem tart igényt az ukránok kóserpecsétjére. Természetesen Magyarország a magyaroké, és a magyarok érdekét képviseli.

Az, hogy megvádolnak minket ezzel azzal, az nem érdekel minket. Nagyon nagy a távolság sok kérdésben az ukrán és magyar álláspont között – tette hozzá.

Mi a legnagyobb humanitárius akciót hajtottuk végre az ukránok érdekében, több tízezer ukrán kap Magyarországon. Több mint ezer iskolában és óvodában vannak ukrán gyerekek.

A kárpátaljai magyarok jogfosztásban élnek – ismertette a kormányfő. Ez 2015-ig nem volt így. Most több esély van a kapcsolatok rendezésére, de majd meglátjuk mi lesz.