Brüsszelt akarják megbénítani a gazdák

Arra készülnek, hogy traktorokkal bénítsák meg Brüsszelt a csütörtöki uniós csúcstalálkozó idején. Tömegdemonstrációt is terveznek, amelyre több tagállamból, köztük Olaszországból is ezrével érkeznek a tüntetők. Mindeközben az Európai Bizottság arról döntött: újabb egy évre meghosszabbítaná az Ukrajnából behozott agrártermékek vámmentességét - írj a hirado.hu.

Fotó: Middle East Images via AFP

Már tegnap, a reggeli órákban több kilométeres sorban vesztegeltek a kamionok az antwerpeni kikötő felé vezető úton. A tiltakozó gazdák traktorokkal zárták le az egyik forgalmas kereszteződést, ahol csak elvétve engednek át egy-egy járművet.

A tüntetők blokád alatt tartják Zeebrugge kikötőjét is, megbénítva ezzel az Egyesült Királyság felé tartó tengeri áruforgalmat. A traktorok a Brüsszel felé vezető autópályák kijáratait is eltorlaszolták. A hétfő óta tartó akciók egyre nagyobb káoszt és fennakadást okoznak az ország közlekedésében, de a gazdák nem adják fel.

„Békét és jólétet ígértek, háborúba és szegénységbe vezetnek” – hirdeti egy utánfutóra függesztett molinó, a belga főváros egyik utcájában.

A gazdák csütörtökön, az uniós csúcstalálkozó idején több száz traktorral akarják blokád alá vonni Brüsszelt.

Arra panaszkodnak, hogy az uniós környezetvédelmi előírások rendkívüli terhet rónak rájuk, miközben az EU-n kívülről beáramló agrártermékek a megélhetésüket fenyegetik.

Az Európai Unió és a Dél-amerikai Közös-Piac, a Mercosur közötti kereskedelmi megállapodás karnyújtásnyira van, miközben 2022 nyara óta az Ukrajnából érkező mezőgazdasági árukra nem kell behozatali vámot fizetni.

„Ezek a szabadkereskedelmi egyezmények nagy kárt okoznak nekünk, mivel elárasztják a piacainkat gyengébb minőségű termékekkel. Mi viszont – az uniós előírásokat betartva – drágábban termeljük meg ugyanazt, amit végül a dömping miatt alacsonyabb áron tudunk értékesíteni” – magyarázta egy állattenyésztő.

A több országra kiterjedő tiltakozás máris érezteti hatását: az Európai Bizottság ugyan egy évre meghosszabbítaná az ukrán termékekre vonatkozó vámmentességet, ám ezúttal a korábbinál szigorúbb védőintézkedéseket javasol.

„Az új, megerősített vészfék-mechanizmus értelmében azonnali korrekcióra van lehetőség, ha akár csak egy, vagy néhány tagállam piacát kedvezőtlen hatások érik – tehát akkor is, ha ez az uniós piac egészét nem érinti. Néhány „érzékeny” termék, például a cukor, a baromfi és a tojás esetében pedig automatikus védintézkedést javasolunk, amely az import átlagát a 2022-2023-as szinten rögzíti és nem engedi növekedni ”– jelentette be a Bizottság alelnöke.

A csütörtöki csúcstalálkozóval egy időben Brüsszelben tömegdemonstrációt tartanak amelyre több országból, köztük Olaszországból is ezrével érkeznek az uniós agrárpolitikával elégedetlen gazdák.

„Ez nem a népek Európája, és nem a dolgozó embereké, a nagyvállalatok irányítják az Uniót, ezért tartunk most itt”– vélte egy olasz termelő.

Az olasz régiókban már csaknem két hete tartanak a tiltakozó megmozdulások. A szervezők közölték, hogy akár Rómába is bevonulnak a traktoraikkal, ha nem hallgatják meg követeléseiket.

Ahogy Európa több országában, úgy Németországban is folytatódnak a gazdatüntetések. A leállások több ezer embert érintenek, a szakértők pedig úgy számolnak, hogy a tiltakozások akár egymilliárd eurós kiesést is okozhatnak a német gazdaságnak. Jó hír viszont az utasoknak, hogy a vasutassztrájk a tervek szerint hamarabb véget érhet.

Rendőri kíséret mellett dudálva és világítva vonult fel több mint 300 német gazda pénteken Brandenburg tartományban. Minden irányból a német főváros felé haladtak.

A gazdák a gázolaj-támogatás megvonása miatt demonstrálnak. Most 250 traktorral tüntettek a kormánypártok pártközpontjai előtt. Molinóikra azt írták: „senki sem tud enni nélkülünk.”

„Szörnyű helyzetben vagyunk. Annyi probléma van most mindenhol, egyszerűen ez már nem működik, nem folytathatjuk így tovább” – mondta elkeseredve a kezdeményezés egyik vezetője.

A német termelők az ország több pontján is tartottak hasonló akciót.

Mainzban is traktorral vonultak fel, ahol a szövetségi gazdasági miniszter csütörtökön beszélt ugyan a gazdák képviselőivel, de ez sem hozott áttörést. A 2024-es költségvetés ugyanis egyelőre nem tartalmazza a gazdák által kért támogatást.

Amíg az utcákon elégedetlen termelők demonstrálnak, Berlinben egész hétvégén zajlott a Grüne Woche, vagyis a legnagyobb hagyományokkal rendelkező mezőgazdasági kiállítás és vásár. A tüntetések miatt azonban idén jóval kevesebb volt a látogató, így a magyar kiállítók is csalódottak.

A nemzetközi vásáron a német gazdák is ott voltak. Köztük olyanok is, akik a tüntetéseken is részt vesznek. A kiállítás az első naptól kezdve nehézségekbe ütközött, a tüntetők ugyanis blokád alá vonták a környéket.

„Mi is ott voltunk a gazdatüntetésen. Nem egyszerű a helyzet, a táp is drágább lett. A gázolaj-támogatás megvonása újabb pont, ami érint bennünket. Újabb és újabb összegeket veszítünk, ez így nem mehet tovább” – panaszkodott egy férfi.

Németországban szerdától a vasút is leállt. A mozdonyvezetők szakszervezete hatnapos sztrájkot hirdetett. Leállt a teher- és a személyszállítás is.

A német vasutasok a munkaidő csökkentése mellett magasabb bért is követelnek. Tavaly november óta ez már a negyedik munkabeszüntetés, amit a német mozdonyvezetők szakszervezete kezdeményezett. Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy ez akár milliárdos károkat is okozhat a német gazdaságnak.

„A dolgozók arra panaszkodnak, hogy az infláció, az energiaválság következtében jelentősen romlottak az életkörülményeik. Tehát ők mindenképpen béremelést szeretnének, havonta átlagosan 550 eurót, szeretnének egy inflációkiegészítő, egy inflációpótló prémiumot. Illetőleg heti három órával kevesebbet szeretnének dolgozni ugyanazon bér megtartása mellett” – mondta el Noll Katalin, az M1 berlini tudósítója.

A bérek és a munkaidő miatt hónapok óta tart a vita. A mostani leállás az eddigi leghosszabb lett volna, eredetileg hétfő estig hirdették meg. Csakhogy közben mégis tárgyalóasztalhoz ülnek, így a sztrájk várhatóan hamarabb lezárul. A teherszállításban vasárnap este 6-kor újraindult a forgalom, a személyszállításban pedig – legalábbis a szakszervezet mostani jelzése alapján – az utolsó információk szerint hétfőn hajnalban véget érhetett a sztrájk.

Orbán Viktor miniszterelnök tegnap Brüsszelbe érkezve, a belvárosban tüntető gazdákkal találkozott, akikkel arról beszélgetett, hogy az európai vezetőknek sokkal jobban oda kellene figyelniük az emberek szavára - mondta az MTI-nek Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

Hozzátette: Orbán Viktor Brüsszelben megbeszélést folytatott Mateusz Morawiecki korábbi lengyel miniszterelnökkel is.

A miniszterelnök belga újságíróknak kijelentette: új vezetőkre, új elitre van szükség Európában, mert jelenleg - legyen szó migrációról vagy az ukrajnai háborúról - az utca emberének hangját nem veszik komolyan, és ez egy demokratikus deficit.

A kormányfő kiemelte: az Európai Unióban nem tartják megfelelően tiszteletben azt, hogy a mezőgazdaság az európai gazdaság fontos eleme. Számos országban a gazdák számára kedvezőtlen szabályozásokat vezettek be, amelyek megnehezítették a helyzetüket.

Orbán Viktor kiemelte, hogy az ukrán mezőgazdaságra sokkal enyhébb szabályok vonatkoznak, így igazságtalan versenyhelyzet alakult ki.

Elsőként mi szenvedünk ettől, lengyelek, szlovákok, magyarok, akik közvetlenül Ukrajna szomszédságában élünk. De előbb-utóbb ez a veszély, ez a veszteség eléri Európa belső részét is, és itt, Brüsszelben, Franciaországban és Spanyolországban is érezhető lesz - mondta a magyar miniszterelnök, hozzátéve, hogy ezt meg kell állítani.

A miniszterelnök elmondta, hogy az Európai Bizottságnak az európai gazdák érdekeit kell képviselnie az ukránokkal szemben, nem pedig fordítva. Kifejtette azt is, hogy le kell állítani az ukrán termékek importját, mert a földművelés feltételei és körülményei nem azonosak, az uniós szabályozás miatt az európai gazdák súlyos veszteségeket szenvednek el.

A probléma megoldásaként Orbán Viktor azt javasolta, hogy legyen teljes vezetőváltás Brüsszelben, mert "ezek a vezetők soha nem fognak a gazdák számára kedvező döntéseket hozni".

Olyan új vezetőket kell találni, akik valóban az emberek érdekeit képviselik - tette hozzá a júniusi európai parlamenti választásra utalva.