Figyelmeztet a NASA: potenciális veszélyt jelent a városromboló aszteroida

Sok-sok évvel ezelőtt már egyszer elsuhant a Földbolygó mellett a 2008 OS7-nek nevezett városromboló aszteroida. Fantázianevét onnan kapta, hogy mérete miatt akár egy egész nagyvárost is simán el tudna pusztítani. Egyelőre azonban bár közelebb került a Földhöz, mint a legutóbbi találkozáskor, még minimális az esély rá, hogy bármilyen problémát okozzon a civilizációnknak. Azonban a tudósók szerint a következő évszázadokban nem lesz olyan aszteroida, amely olyan közel merészkedne a Földhöz, mint most a 2008 OS7. Ez azt is jelenti egyben, hogy biztonságos évszázadok következnek és az aszteroidákra maximum kívánság-teljesítő hullócsillagokként fogunk tekinteni.

Egy futballstadion méretű aszteroida suhan el meglehetősen közel a Földhöz /Fotó: Fotó: Shutterstock

A NASA a 2008 OS7-et azok közé az aszteroidák közé sorolta, amelyen "potenciális veszélyt" jelentenek. Ezt a méretükből és a sebességükből kifolyóan kaphatják meg az űrsziklák, ugyanis ha neki ütköznének a Földnek, akkor komoly károkat tudnának okozni – számolt be róla a DailyStar. A lap arról is beszámolt, hogy a kutatók szerint 20 ezer évente egy olyan aszteroida közelíti meg a Földet, amely valóban neki is csapódik, de eddig egyelőre az emberiség megúszta. Mostanra pedig az emberiség egyre újabb technológiákat hoz létre, hogy meg tudják védeni a bolygónkat, amennyiben egy űrszikla egyenesen a világunknak ütközne.