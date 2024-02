„A kisöcsém azt kiabálta, egy földönkívüli üldözi!” – Hátborzongató események történtek egy családi házban

Gyakori költözésekre kényszerült gyerekkorában Ashley Beck, katona mostohaapja munkája miatt: arra azonban soha nem számított, micsoda hátborzongató eseményekben lesz része, miután családjával az észak-karolinai Richlandsben telepedtek le. Az akkor átéltekről a fiatal nő nemrég egy Youtube-csatorna, a We're All Insane egyik beszélgetése során számolt be részletebben.

Ashley Beck elmeséli, hogyan találta szembe magát egy idegennel / Fotó: (YouTube)

Ashley a podcastben elmondta, szinte minden éjjel látni vélt egy fekete, baljós alakot, amint az ablaka előtt áll: sokáig azt gondolta, csak képzelődik, egészen addig, míg mások is fel nem figyeltek a riasztó jelenségre. Ám a legrémisztőbb esetre azon az estén került sor, amikor egy barátja, Lindsey, átment hozzájuk: a két lány furcsa, fehér gömböket látott a hátsó udvarban, ahogy egy fa körül lebegnek. Miután szóltak Ashley anyjának, arra lettek figyelmesek, amint vörös fény cikázik keresztül a főúton, majd nem sokkal később megjelent a repülő objektum.

Szélesebb volt, mint a ház, de kisebb, mint egy repülőgép, és háromszög alakú. Szilárd volt, és bár az égbolt sötét volt aznap, de a hajó még annál is feketébb volt

- írta le a látottakat Ashley, aki ezután az anyjával és a barátnőjével bemenekült az egyik hálószobába, aminek ablakából egy ideig rettegve figyelték, amint az objektum a ház fölött lebeg. Körülbelül 15 perc elteltével a ház megremegett, és az UFO-nak nyoma veszett.

A hátborzongató események azonban itt még mindig nem értek véget: Ashley négyéves öccse, aki addig a ház másik végében aludt, hirtelen sikoltozva berontott közéjük.

Azt kiabálta, hogy „Van egy fekete alak a szobámban, üldöz engem!”

- idézte fel a fiatal nő.

Ashley a beszámolójában elárulta, nem ez volt az egyetlen alkalom, amikor idegenekkel találta magát szembe, ám az észlelések megszűntek, miután elköltöztek onnan. Úgy vélte, a richlandsi ház felépülése előtt a földönkívüliek valami számukra fontosat temethettek el azon a területen - írja a Daily Star.