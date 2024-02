Tombol a család - még megmenthették volna a háromgyerekes anya életét

Egy nő agydaganatban életét vesztette, miután a Royal Preston Kórház orvosai nem követték megfelelően a vizsgálat eredményeit. A tumor operálható lett volna.

Az orvosok hibáztak a nő kezelése kapcsán Fotó: Pexels

Az orvosok közölték May Ashford-dal, hogy a tumor nem növekszik tovább. Az MRI-vizsgálatok azonban kimutatták, hogy az agyát a daganat az egyik oldalra nyomja. A háromgyermekes anyuka 2015-ben elhunyt, pedig az életét meg lehetett volna menteni, ha időben megoperálják. A történtek után a nő férje panaszt nyújtott be a Parlamenti és Egészségügyi Szolgálat Ombudsmanjához, mivel az állami szerv vizsgálata megállapította, hogy May Ashfordnak túl későn ajánlották fel a műtétet.

Szeretnénk hallani Blackpool lakóinak tapasztalatait. Blackpool egy olyan terület, amely számos kihívással néz szembe, mivel az ország egyik leghátrányosabb területe

- mondta Rob Behrens, aki arra buzdította a lakosságot, hogy jelezzék, ha valami problémájuk van az egészségügyi szolgáltatások kapcsán.