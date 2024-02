Készül az új gyermekvédelmi törvénycsomag, mutatjuk, amit eddig tudni lehet

A magyar gyermekvédelmi rendszert meg kell erősíteni! Ennek érdekében úgy döntött a kormány, hogy a jelenleg hatályos jogszabályokat áttekintik és kiegészítik, az alkotmánytól a miniszteri rendeleti szintig.

A kormány szigorítja a gyermekvédelmi intézmények vezetőinek kinevezését és áttekinti a gyermekvédelmi jogszabályokat is. Fotó: Pixabay

"Tiszta helyzetet kell teremteni! Gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmény esetén az elkövető nem kaphat kegyelmet!" - erről Orbán Viktor beszélt korábban, aki közölte, hogy ennek megvalósítása érdekében alkotmánymódosítást terjeszt az Országgyűlés elé. Szombati évértékelőjén pedig azt is megtudhattuk, hogy új gyermekvédelmi törvénycsomag készül.

Az ezzel kapcsolatos részletek még nem nyilvánosak, de Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a legutóbbi kormányinfón tudatta, hogy a kormány már munkához is látott. Mint mondta: a kormány szigorítja a gyermekvédelmi intézmények vezetőinek kinevezését és áttekinti a gyermekvédelmi jogszabályokat. Ahol lehet, ott észszerű szigorítások várhatók.

A gyermekvédelmi intézmények vezetőinél a korábbinál is szigorúbb alkalmassági vizsgálatot kell lefolytatni.

Az előírásokat egyszer már szigorították, de most újabb lépéseket tesznek, hogy a rendszer tökéletesebb legyen. Gulyás azt is elmondta, hogy bár már korábban szigorítottak a Büntető Törvénykönyvön, de a Fidesz/KDNP továbbra is nyitott az ilyen jellegű felvetésekre.

Korábban már szigorították a Btk.-t

A miniszter arra a 2021. júniusában elfogadott törvénymódosításra gondolt, aminek során a pedofilnyilvántartást bevezették és szigorították a Btk.-t, kimondva, hogy a gyermekpornográfia egyes minősített eseteinek elkövetői akár 20 évet is kaphatnak, és nem lehet feltételesen szabadlábra bocsátani őket.

A legsúlyosabb pedofil-bűncselekmények már korábban sem évültek el, a változtatással azonban az enyhébb esetekben a 18 éves kor helyett a sértett 21 éves korától indul az elévülés. Ez azt célozza, hogy akit gyermekkorában molesztáltak, felnőtté válva is tehessen feljelentést. Új minősített eset lett a zaklatás tényállásánál az, ha a bűncselekményt 18. életévét betöltött ember gyermek sérelmére követi el.

Az iskolai szexuális felvilágosító foglalkozásokkal kapcsolatban is megfogalmaz előírásokat a jogszabály: az nem irányulhat a nem megváltoztatása, valamint a homoszexualitás népszerűsítésére. Az intézmény pedagógusain kívül csak azok az emberek, szervezetek tarthatnak vagy szervezhetnek ilyen foglalkozást az intézményekben, akik szerepelnek egy hivatalos, folyamatosan frissülő nyilvántartásban.

Itt megnézheted Orbán Viktor évértékelőjének legfontosabb mondatait: