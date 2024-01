Ledöbbent Tiszaföldvár lakossága - szivárványszínű UFO-t fotóztak az égen

Ismét fellelkesülhettek az UFO- rajongók, ugyanis egy Tiszaföldváron élő hölgy érdekes fényképeket osztott meg a Facebookon. Beszámolójában azt állította, hogy szerdán két társával tartott éppen hazafelé, amikor az égre pillantva meglátott egy ismeretlen, szivárványszínekben pompázó idegen tárgyat, ami össze-vissza mozgott az égen. Szerinte UFO-ról lehet szó, amit - ha jól látták -, drónok is körbevettek.

Szivárványszínű fények jelentek meg az égen Fotó: Facebook

„Több órán keresztül látható volt az égen! Este fél 7 körül mentem ki és már ott volt az égen, de este 9-kor, amikor hazaértünk, akkor is még mindig látható volt! Folyamatosan mozgásban volt. Néha ereszkedett, néha emelkedett, amikor jött egy drón vagy műhold. Jó sok fényképet csinálhattak róla, amiket én is szívesen megnéznék… Az idegen tárgyat mi is lefényképeztük. Nagyon lassan mozgott." - írja a nő.

Drónok is megjelentek az idegen tárgy körül Fotó: Facebook

"Nem csíkokat láttunk, hanem egy kör alakú valamit, ami vibrált. Kék, fehér, piros és zöld fényben, és mivel közelre lett zoomolva a fényképezőgéppel, ilyen hosszúkás formát hagyott, hiszen mozgott. Az egyik drón félkörívben ment el nagyon közel hozzá és gondolom le is fényképezte, de ezen felül elég sok drón jelent meg, lehet, hogy katonai drónok… Csak különböző időben. Érdekes volt. Azt hozzá tenném, hogy a telefonok lemerültek és a fényképezőgép is. Legalább 50 fénykép készült, de csak ezek maradtak. Hárman készítettünk felvételeket, három telefonnal, de hirtelen lemerültek” - írta a megdöbbentő részleteket a szemtanú.

Ti mit gondoltok, mi lehet a képeken? Mit láthattak a szemtanúk?