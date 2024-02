Ennyi volt a tél? Durva időjárás érkezik a héten

Az elmúlt hetek enyhe, télre távolról sem emlékeztető ideje folytatódik. Sőt, a héten olyan brutális maximumokat mérhetünk, hogy 10 fok alá is alig fog lehűlni a hőmérséklet, legfeljebb az éjszakai órákra. Hétfőn erősen felhős lesz az ég, majd délutánra egyre inkább csökken a felhőzet. Elszórtan fordulhat elő csak záporeső. Az északnyugati szél viharossá fokozódhat, a hőmérséklet pedig felmelegedhet akár 15 fokig is.

Idén nagyon korán kezdett el tavaszodni Fotó: Pexels

Kedden és szerdán fátyolfelhők szűrte napos időre számíthatunk, szerencsére csapadéktól nem kell tartanunk. A délnyugati szél élénk lesz. A hőmérséklet továbbra is 10 és 15 fok között fog alakulni.

Csütörtökön és pénteken változóan felhős idő valószínű, továbbra is eső nélkül. A délnyugati szél többfelé megerősödik, amellyel továbbra is a sokéves átlagnál jóval melegebb levegő érkezik hazánk térségébe: pénteken akár már 17-18 fokos "hőség" is lehet – számolt be róla a Köpönyeg.hu.