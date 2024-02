Már nem kell sokat várni: ekkor fog megérkezni a tavasz

Pénteken változóan, a nap másik felében ismét erősen felhős lesz az ég. Csak néhol lehet zápor. A nyugati, északnyugati szél erős lehet. 4-9 fok valószínű délután.

Képünk illusztráció / Fotó: Pexels

Szombat és vasárnap folytatódik a változóan felhős idő, számottevő csapadék nélkül. Az északnyugati szél egész hétvégén erős, olykor viharos lesz. Kora tavaszias idő lesz 9-14°C körüli maximumokkal - írja a Köpönyeg.

Hétfőn erősen felhős időre van kilátás, eső nem lesz. A nyugati szél viharossá fokozódik. 12-15 fokos enyheség várható.

- Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek - figyelmezteti a magyarokat dr. Pukoli Dániel.