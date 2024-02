Kiderült, milyen idő lesz idén nyáron, ekkorra tervezd a nyaralásod!

Az utóbbi években te is megtapasztalhattad, hogyan változott meg Magyarország időjárása. Idén két erőteljes természeti jelenség is hozzájárul ahhoz, hogy már most elkezd tervezni a nyaralásod. Mutatjuk, hogy mik ezek!

Jobb, ha már most felkészülsz az idei nyárra! (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Még egy év sem telt el a legutóbbi ciklusváltás óta, nyárra ismét a La Nina megerősödését várják a klímakutatók, amely az eddig uralkodó éghajlati jelenséget, az El Ninót fogja váltani. A La Nina 2020-tól egészen 2023-ig uralkodott a Csendes-óceáni térségben, mely jelenség hozzájárult ahhoz, hogy globális szárazság és aszály alakuljon ki többek között Magyarországon is.

2023 nyarán az ellentétes hatásokkal bíró párja, az El Nino dominált, mely melegebb, csapadékosabb időjárást eredményezett az Egyenlítő környéki melegebb óceáni légtömegeknek köszönhetően. A klímakutatók szerint az erős El Nino nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a 2023-as év lett a globálisan legmelegebb, egészen a mérések kezdete óta. Hazánkban jól érzékeltette a hatását, hogy a meleg mellett sok volt az eső és a vihar, de még olyan időjárási anomália is kialakult a nyár közepén, mint a jégeső.

De a világ számos pontján okozott még gondot az El Nino: az amerikai Death Valley-ben 58-fokos rekordot mértek, míg Kínában 53, Szardínián 48 Celsius-fokot. Algériában az éjszakai hőség is 40 Celsius-fokos volt. Floridában a tengerszint közelében nőtt 37 Celsius-fokosra a hőmérséklet 2023-ban.

Rossz hír azonban, hogy a várakozások szerint a 2024-es év nyara még melegebb lehet. Az Accuweather előrejelzése szerint júniusban még nem érdemes itthon nyaralást tervezni, mert bizony ennek a hónapnak az átlaghőmérséklete elmarad a szokásostól: napközben 25-26 fokos maximumok várhatók. Ebben a hónapban tehát ha igazán melegre vágysz, érdemes becélozni egy mediterrán országot. Júliusban már jobbak a kilátások: ekkor - ha még csak óvatosan is, - de megközelíti a hőmérő higanyszála a 30 fokot. Túl melegnek nem ígérik ezt a hónapot sem hazánkban, de a kellemes nyár nem marad el. Augusztusra egyelőre hasonló a prognózis: kánikulát nem jeleznek, de kellemes meleg ígérkezik.

A korábbi tapasztalatok alapján a La Ninának köszönhetően nagyobb esély van egy szárazabb, mintsem egy csapadékosabb nyárra, ami miatt meglehet, hogy már most elkezdheted megtervezni a nyaralásod.