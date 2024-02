Futam közben veszítette életét két sztárzsoké

Megrázó hírek érkeztek Olaszországból, és Angliából. Elsőként egy lengyel zsoké Dominik Pastuszka szenvedett súlyos balesetet csütörtökön, miután egy olasz derbi során War Brave nevű lova megbotlott, és mind a ketten a földhöz csapódtak. Az ütközés során a 35 éves sportoló életveszélyes állapotba került, eszméletlenül szállították kórházba. A vizsgálatok során kiderült, hogy súlyos fej-, és mellkasi sérüléseket szenvedett, és az életmentő beavatkozások ellenére is három nap után feladta a szervezete a küzdelmet. Társa és kedvence War Brave ugyancsak kritikus állapotba került, a sérülései miatt az állatorvosok végül az elaltatása mellett döntöttek.

Két versenyzőt is gyászol most a lovassport /Fotó: MTI/Illusztráció

Miközben Dominik életéért küzdöttek a kórházban, a világ egy másik pontján, a brit Kentben szintén megrendeztek egy lovasversenyt, amely során Keagen Kirkby sztárzsokét a lova ledobta magáról az utolsó futam során. A 25 éves férfi azonnal elveszítette az eszméletét. Másodpercekkel később hozzáláttak az újraélesztéséhez, és még mentőhelikopter is érkezett, azonban már túl késő volt. A fiatalembert a helyszínen halottnak nyilvánították - számolt be róla a The Sun.