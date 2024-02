Embert gázolt a kukásautó Magyargécen

A Balassagyarmati Járási Ügyészség vádat emelt egy szemétszállító tehergépkocsi vezetője ellen, aki úgy végzett hátramenetet, hogy tudta, hogy munkatársa a hátsó lépcsőn áll, aki ezután a jármű mögé esett és az egyik kerék ráhajtott.

Majdnem tragédiát okozott a kukásautó / A kép illusztráció

A vád szerint az 55 éves vádlott 2022. június 24-én 07 óra körül Magyargécen, a Hunyadi úton vezette a hulladékszállító tehergépkocsit, ahol az éppen álló jármű egyik rakodója megkérte, hogy tolasson vissza, mert egy kuka a megelőző útszakaszon felborult.

A vádlott a külső visszapillantó tükrökbe tekintve látta, ahogy a sértett a tehergépkocsi hátsó részéhez ment és fellépett a jármű bal hátsó részére szerelt lépcsőre, a másik kukás férfi pedig a jobb oldali tartózkodó lépcsőre állt fel. Ekkor hátramenetben elindult, röviddel ezután a bal oldali lépcsőn tartózkodó sértett egyensúlyát vesztette, és a jármű mögé esett, a tehergépkocsi pedig bal hátsó részével részben ráhajtott, majd az alvázban elakadó sértett testét vonszolta is. A bal hátsó kerék még nem gördült át teljesen a sértett testén, amikor a vádlott a visszapillantó tükörbe tekintve meglátta, hogy a sértett bakancsa kilóg jármű alól és megállt.

A baleset következtében a sértett maradandó fogyatékosságot eredményező súlyos lábsérüléseket szenvedett. A baleset vizsgálata során kiderült, hogy a kukásautó mindkét hátsó lépcsőjéből ki voltak szerelve azok a biztonsági érzékelők, amik arra szolgálnak, hogy amennyiben a lépcsőn áll valaki, hátramenetben a gépkocsi el sem tud indulni és előre is legfeljebb 30 km/h sebességgel tud haladni.

A vádlottnak tudomása volt arról, hogy az érzékelők nem működnek, de a hibás géppel reggel mégis megkezdte a munkát, majd – bár arról is tudott, hogy ha a gyűjtési területeket tolatással kell megközelíteni, akkor a rakodó köteles a hátramenetet irányítani, és eközben a lépcsőn és a teherautó mögött senki nem állhat – eleget tett kollégája kérésének, így a balesetért sofőrként felelősséggel tartozik.

A sértett is maga is közrehatott a baleset bekövetkeztében, mert ő is tudta, hogy tolatás közben a lépcsőn állni tilos.