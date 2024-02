Szörnyeteggé műtteti magát az élő Barbie-baba: "Képtelen vagyok leállni, még nagyobb ajkakat akarok!"

Vannak, akik az önbizalmuk növelése érdekében fekszenek kés alá, míg mások a párjuknak szeretnének kedvezni új külsejükkel – azonban olyanok is akadnak, akiknek valóságos életformává váltak a plasztikai beavatkozások. Ezt a tábort erősíti a közösségi felületeken csupán Fetisch Barbie néven futó modell, aki sűrűbben jár ajakfeltöltésre, mint más mondjuk fogorvoshoz: három hónaponta pumpáltat friss töltőanyagot igencsak méretes ajkaiba, mert szereti, ha "frissen töltött" kinézete van.

Brutális ajkakat csináltatott magának a nő, de még mindig kicsinek tartja Fotó: YouTube

Úgy írnám le a külsőmet, hogy minden nagy rajtam: nagy haj, nagy ajkak, hosszú körmök

– magyarázza, hozzátéve:

– Úgy nézek ki, mint egy hölgy, de azért úgy el tudom törni az állkapcsodat, mint Mike Tyson!

A plasztikbarbi igazi mű-külső fanatikus. Saját maga is elismeri, hogy "száz százalékban a feltöltések és a botox megszállottja", és gyakorlatilag az egész arcát szétbotoxoltatta, emellett maga sem tudja, mennyit költött feltöltésekre, de átszámolva nagyjából 14-23 millió forint közötti összegről lehet szó – ami természetesen hónapról hónapra növekszik, ugyanis a közeljövőben nem is szándékozik leállni a szépészeti beavatkozásokkal.

Mondanunk sem kell, nem mindenkinek jön be az élő Barbie-baba külseje: van, aki szerint rendkívül bizarr, ijesztő a megjelenése. Beszédesebb azonban az, hogy már a saját barátai szerint is "lehet, hogy picit túlzásba esett" – őt azonban nem különösebben zavarják a kritikák, olyannyira, hogy leglátványosabb "torzulását", az ajkát még nagyobbnak szeretné látni. Talán ennek is köszönhető, hogy saját magán nem az ajkát, hanem a szemét tartja a legszebbnek.

– Vannak barátaim, akik aggódnak, hogy talán tönkre teszem az arányaimat – jelentette ki a fétis-Barbie, hozzátéve: amikor megcsináltatja az ajkait, és fel van dagadva, akkor ő is túl nagynak látja őket, de aztán már megszokja a látványt, és akkor meg már kifejezetten vékonynak érzi a száját.