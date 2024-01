"35 milliót költöttem eddig a testemre, de még többet kerestem vele"

Mindig is arról álmodozott, hogy nagy feneke lesz, és mindig is tudta, hogy ezt plasztikai beavatkozások útján szeretné elérni. Nem is sokat teketóriázott Miamiban élő, ma 32 éves Lissa Aires: amint 18 éves lett, elkezdett a felnőttiparban dolgozni, pár évvel később, 2013-ban pedig már meg is volt az első brazil fenékplasztikája Argentínában, amit később több másik műtét követett. Jelenleg ott tart, hogy nagyjából 100 ezer dollárt, azaz átszámítva közel 35 millió forintot költött a testére, ugyanakkor azt is kiemeli minden aandó alkalommal: ennél sokkal többet keresett vele, így összességében határozottan jól járt.

Egy kisebb fővárosi lakás árát költötte plasztikai beavatkozásokra Lissa Fotó: YouTube

Néha egy picit megbánom a brazil fenékinjekciókat, mert nagyon veszélyesek, de ha belegondolok, hogy mennyi pénzt kerestem velük, mégsem bánom meg

– magyarázta a Truly kamerái előtt az igencsak jelentős (plasztik)hátsóval rendelkező hölgy.

– Az emberek mindig bámulnak, főleg a fenekemet. Férfiak, nők, családok, mindenki – jelentette ki Lissa, hozzátéve: rendkívül fontosnak tartja, hogy mindig jól nézzen ki, mert az első benyomás jelent mindent. Ugyanakkor azt is elismeri: épp a kinézete miatt sokan sekélyesnek és műnőnek nézik. Elárulta: a saját családját is sokkolta a plasztikáival – ő azonban nem igazán éti, miért.

Lissának persze kedvenc plasztikai beavatkozása is van. Nem találná ki senki sem: a legutóbbi fenékfelöltése szerepel az első helyen a toplistáján, amit egyébként Kolumbiában hajtottak rajta végre.

– Az átalakulásom teljesen megváltoztatta a karrieremet is – magyarázta, kiemelve: épp ezért élete legjobb befektetésének tartja, hogy kés alá feküdt (párszor).