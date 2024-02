Decemberben több mint 10 százalékkal nőttek a reálbérek

A szeptemberi reálbérfordulatot követően a fizetések vásárlóereje egyre dinamikusabb mértékben emelkedett tavaly. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a reálbérek szeptemberben 1,7 százalékkal, októberben 3,7 százalékkal, novemberben 5,7 százalékkal, decemberben pedig 10,3 százalékkal nőttek. Ez óriási emelkedés és óriási eredmény is egyben, a fizetések vásárlóereje újra növekedő pályára állt - hangsúlyozta az MTI-nek Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár.

Ismét növekvő pályán a fizetések vásárlóereje Fotó: Csapo Balazs

Közölte, hogy a reálbérek jelentős növekedése mögött egyrészt az infláció sikeres visszaszorítása áll, amely érdekében olyan hatékonynak bizonyuló eszközöket vetett be a kormány, mint a kötelező akciózás vagy az online árfigyelő rendszer. Másrészt a reálbérek emelkedésében érdemi szerepet játszott a bérek jelentős növelés is, amelyet a példa nélküli módon, már decemberben végrehajtott minimálbér emelés is támogatott - fejtette ki az államtitkár.

Czomba Sándor emlékeztetett arra, hogy decemberben a minimálbér 15 százalékkal, a garantált bérminimum 10 százalékkal nőtt a munkavállalók, a munkáltatók és a kormány megállapodásának köszönhetően, így egy átlagos dolgozó már több mint háromszor akkora bért, azaz 655 ezer forintot vihet haza, mint a Gyurcsány-korszakban.

A reálkeresetek növekvő trendjének folytatódása várható, 2024 egészében visszaállhat a 2010-et követő években megszokott, 5 százalék körüli reálbér-növekedés - tette hozzá.