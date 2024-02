"Hallottuk a robbanásokat" – illegális szemétlerakó gyulladt ki Aszódon, kilométerekre látszottak a lángok

Valósággal égtek a vonalak a 112-es segélyhívón a napokban, ugyanis több településről is észlelték Pest vármegyében azt a hatalmas tüzet, ami Aszódon lobbant fel hétfőn (február 26.) hajnalban. A kigyulladt illegális szemét olyan brutális füsttel árasztotta el a környéket, hogy kilométerrekkel arrébb is érezni lehetett, a tűz pedig a környező településekről is jól látszott az éjszakában.

Nagy riadalmat okozott a kigyulladt illegális szemét Aszódon Fotó: Pexels (illusztráció)

Bagról többen is jelezték, hogy az ijesztő fénycsóvára keltek fel:

Csak egy nagy fényt láttunk a távolban, pedig hajnal volt, minden korom sötét. Távolról láttuk is, nagyon ijesztően nézett ki

– mondta egy asszony. Mások robbanásokról is beszámoltak:

– Hallottuk a robbanásokat, nem csak egyet. Aztán sok tűzoltót, ahogy mennek Aszód felé – mesélte egy Bagon élő asszony.

Azonban többen is jelezték, hogy még a majdnem 30 kilométerre fekvő Kerepesen is látták a lángokat és a füstöt:

Azt hittük, hogy közelebb van, olyan nagy volt a tűz. Egy ismerősünk jött hazafelé kocsival, találkozott a tűzoltókkal. A füstöt meg még az útról is lehetett érezni

– mondta a férfi. Úgy tudni, hogy a lángok az út mentén csaptak fel, egy telephely mellett, méghozzá nem más, mint a felhalmozott szemét miatt. A tűzoltókat többen is értesítették, azonban úgy tudjuk, hogy a kiérkezés nem volt zökkenőmentes: bár a Katasztrófavédelem munkatársai gyorsan a helyszínre értek, azt bizony nem lehetett egyszerűen megközelíteni:

– Nagyon rossz helyen van az a telephely, nagyon nehezen lehet oda jutni, mert egy gyár mögött van, a sínek mentén. Ha jól tudom, az út mellé ledobált szemétről van szó, amit az emberek csak úgy kihajigálnak – tette hozzá egy másik helyi. Végül több egység tűzoltónak sikerült megfékeznie a lángokat:

– Eloltották a lángokat Aszódon, a Pesti út, azaz a 3-as főút és a Galga utca közelében, ahol szemét égett egy telephelyen. Mintegy kétszáz négyzetméterre terjedt ki, és építési anyagokat, szerszámokat, valamint is kisgépeket is érintett a tűz, amelyet a gödöllői és az aszódi hivatásos tűzoltók fékeztek meg – közölte a Katasztrófavédelem, hozzátéve, hogy az utómunkálatokhoz még egy erőgépre is szükségük volt. Szerencsére, bár az anyagi kár jelentős, senki nem sérült meg az eset során.

Egyelőre nem tudni, hogy a szemét hogyan gyulladt ki, az eset körülményeit vizsgálják.