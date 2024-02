Lángokra és hatalmas füstoszlopra lettek figyelmesen pénteken (február 23.) reggel a dunaújvárosiak a Római körúton. A tűz az egyik panelház ötödik emeleti lakásának erkélyén lobbant fel, ahol nagyon gyorsan tovább terjedt.

Az erkély szinte teljesen megsemmisült, az ablakok berobbantak Fotó: Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Úgy tudjuk, hogy a lángok először az erkélyre rakott asztalkát és széket nyaldosták, majd az ablakok is betörtek, az erkély pedig perceken belül lángokban állt. Információink szerint a rémisztő látványnak többen is szemtanúi voltak, ugyanis a tűzoltókat többen is értesítették a környékről.

A lakásban a tűz idején egy ember otthon volt, ő is döbbenten eszmélt a terjedő lángokra.

Ekkor a szomszédját hívta segítségül, akivel a katasztrófavédelem kiérkezéséig együtt próbálták elfojtani a tüzet.

Bár kívülről ijesztő volt a látvány, úgy tudni, hogy a lakók alig-alig észlelték a történteket: többen csak a füstszagot érezték meg. A külső szemlélők szerint viszont kintről nézve a tűz olyan nagy volt, hogy még több kilométerről is látni lehetett a füstoszlopot:

Feketés füst szállt fel, közelről meg látszott az erkély, ami olyan volt, mint egy elszabadult tábortűz, nagyon ijesztőnek tűnt. Azt hittük, hogy bent már minden kiégett. Reméltük, hogy senki nem volt otthon. De akkor már jöttek is a tűzoltók

– mesélte egy környékbeli asszony. A Katasztrófavédelem munkatársai egy vízsugárral eloltották végül a tüzet, ami szerencsére nem jutott el a lakásokig:

A város hivatásos tűzoltói a lépcsőházon át jutottak be az érintett lakásba, amelynek erkélyén kisasztal, szék és az ott tárolt anyagok égtek. A tűzben a balkonra néző szoba ablaka kitörött, a függöny megégett, a lambériás fal megolvadt

– közölte a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Hozzátették, hogy az eset során senki nem sérült meg, ugyanis a tüzet oltani igyekvő lakónak és a szomszédjának bár nem sikerült elfojtania a lángokat, ám időben elmenekültek.

Információink szerint a lakásban egy idős asszony élt, akit végül szerencsésen lekísértek a házból, és kivizsgálásra sem volt szüksége, így a kiérkező mentősöknek sem kellett ellátniuk.

Azt egyelőre nem tudni, hogy pontosan hogyan történt az eset, többen a környékről arra gyanakszanak, hogy valahonnan fentről egy cigarettacsikk kerülhetett az erkélyre.