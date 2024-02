Ő lenne a világ legfittebb nagymamája? 60 éves, de kirobbanó formában van

60 éves, de sokan 25-nek gondolják: Kathy Jacobs valószínűleg az egyik legfittebb nagymama, akit a világa valaha látott, és nem is riad vissza attól, hogy irigylésre méltó alakját bikiniben mutassa meg.

A Kaliforniában élő hölgy mindamellett, hogy több, mint 200 ezer főt számláló követőtáborral rendelkezik az Instagramon, sikeres modellkarriert is a magáénak tudhat: elmondása szerint még a nyolcvanas években kísérelt meg először befutni ezen a pályán, ám akkor a siker elmaradt, ezért kénytelen volt feladni az álmát, és hétköznapi hivatást választani. Pár évvel ezelőtt tett egy újabb próbát, ezúttal pedig olyan népszerű lett, hogy még egy ügynököt is be kellett szereznie. Kathy – aki a modellkedés mellett színésznőként is tevékenykedik – fürdőruhás fotói többek közt az amerikai Sports Illustratedben is szerepeltek, ezzel pedig a legidősebb modellé vált, akit a magazin valaha foglalkoztatott.

Az elképesztően fiatalos külsejű nő a szépségápolást és az életmódot illetően elárulta, amióta majdnem cukorbeteg lett, nem eszik húst és cukrot sem, ahogy a szénhidrátokat is – mint amilyen a kenyér, a burgonya, a tészta vagy a rizs – amennyire lehet, kerüli.

Sok mandulatejet iszom, amit mindennap használok a kávémhoz és a turmixomhoz. Sok mandulalisztből készült kekszet is eszem

– tette hozzá Kathy, aki a fittsége megőrzése érdekében hetente négyszer keresi fel a konditermet. A legfontosabbnak azonban a pozitív gondolkodást és önmagunk elfogadását tartja – írja a Daily Star.