A világ legféltékenyebb nője minden nap hazugságvizsgálóra köti férjét, aki még a tv-ben sem nézhet nőket

Vannak esetek, amikor féltékenyek vagyunk. Nincs olyan ember, aki valaha ne lett volna féltékeny partnerére, barátjára. Nos, egy nő azonban már ezt betegesen műveli. Debbi Wood ugyanis férjét, Stevet minden este hazugságvizsgálóra köti. Debbi korábban már kétszer volt házas, és "hivatalosan is a világ legféltékenyebb" nőjének számít múlbéli férfiakkap kapcsolatos traumái miatt.

Minden nap hazugságvizsgálóra köti férjét. Fotó: Unsplash.com

Debbi mániája onnan indult, hogy amikor elkezdték látogatni egymást kapcsolatuk elején, akkor Steve közben mással is kavart, miután hivatalosan nem jelentették ki, hogy ők ketten most akkor barát és barátnő. Hiába váltak később komollyá, Debbi nem tudta megbocsájtani ezt. Innen indult az egész féltékenységi roham, ezért vett otthonra egy hazugságvizsgálót, amelynek minden nap aláveti férjét, ezért felügyeli a telefonját és a bankszámláit is.

Nos, ha megtaláltad magadnak az igazit, nem akarod elveszíteni nem?

- nyilatkozta Debbie.

Stevenek felesége még azt is korlátozza, mit nézhet a tévében:

Egy este egy női borotvareklám ment és én bepánikoltam, miután Steve látványosan megbámulta a modellt. Az egyetlen, ami után az agyam képes volt kikapcsolni és megnyugodni az volt, hogy megtiltottam számára, hogy olyan programokat nézzen, amelyekben nők szerepelnek.

- ismerte el Debbi egy interjú során. Hozzátette, nem azzal van a baja, ha egy férfi csodálja nőnemű társát, hanem azzal, amikor már szexuálisan is fantáziáln róluk.

A feleség egy televíziós műsor során elismerte, az egészhez a diagnosztizált mentális problémája is hozzájárul, melynek Othello-szindróma a neve. Az Othello-szindrómát a kóros féltékenység elnevezésére használják. A féltékeny személyek minden apró dologból azt hiszik, hogy párjuk megcsalja őket. Számukra egyértelmű következtetéseket vonnak le mindenből. Akár neurológiai zavart is okozhat - írja az UNILAD.

Mindennek ellenére a pár boldog házasságban él. Ezt maga Steve mondta el: