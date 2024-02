Egyszerre ejtette teherbe mindkét barátnőjét – most mind egy fedél alatt élnek

Vannak, akik irigykedve tekintenek arra a férfira, aki egyszerre két "feleséggel" éli az életét, más elborzadva fogadja, hogy ilyen is van. Legalább annyi támadást kap a trió, mint amennyi elismerő üzenetet, kiváltképp, miután immár gyermekeik is vannak. sokak szerint ugyanis addig nincs baj az ilyen szélsőséges "családmodellel", amíg négy fal közt tartják a dolgot, de onnantól, hogy már a következő generációnak is ezeket az értékeket adják át, problémássá válik a helyzet – emelik ki a kritikus hangok. Lavish, valamint két kedvese, Booey és Boo édeshármasban élnek – immár négy éve, bár ők úgy érzik, mintha az idők kezdete óta ismernék egymást. Eredetileg Lavish és Booey alkotott egy párt, ám úgy döntöttek, behoznak egy harmadik személyt is a kapcsolatukba.

A trió jelenleg öt gyermeket nevel, de hamarosan érkezik a hatodik is. A két nő szinte egyszerre volt terhes Fotó: YouTube

A gyermekeinknek három szülője van

– magyarázzák, azaz mindkét anyuka foglalkozik az összes gyerekkel. A triónak jelenleg négy közös gyermeke van, emellett Booey előző kapcsolatából született kamaszfia is velük él. A legkisebb Boo kéthónapos lánya, ám hamarosan, egész pontosan áprilisban Booey ismét anya lesz – a két nő ugyanis szinte egyszerre esett teherbe.

– A fiam elég idős volt, hogy megértse, amikor közöltem vele, hogy egy másik nő is velünk fog élni. Ő úgy vette, hogy lett még egy anyukája – magyarázta Booey. A kamasz a Truly kameráinak elárulta: jó neki, hogy több emberrel beszélgethet, több emberrel oszthatja meg a gondolatait.

A trió arról is beszélt: a legnagyobb tévhit egy ilyen kapcsolatban, hogy féltékenyek egymásra. Mint mondták: ez véletlenül sincs így, ugyanis "mindenki mindenkié".