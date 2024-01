Gyógyíthatatlan betegség támadta meg a fiatal lányt: "Még a saját könnyeimre is allergiás vagyok!"

Egy rendkívül ritka, ám annál rémisztőbb betegségben szenved egy mindössze 21 éves lány, ugyanis aquagenic urticaria, azaz köznapi nevén vízallergia alakult ki nála, ami pontosan az, aminek hangzik: ha a bőre bármilyen nedvességgel, vízzel érintkezik, akkor hamarosan vörös, égő, viszkető kiütésekkel lesz tele. "Ilyenkor olyan rossz, hogy legszívesebben lekaparnám a bőrömet" – magyarázta betegségéről a brit Abbie, akitől úton-útfélen olyanokat kérdezgetnek, amikor kiderül, hogy milyen kórban szenved, hogy tud-e inni, illetve szokott-e fürdeni. Mint elárulta: még a sírás is fizikai fájdalommal jár.

Abbie rendkívül ritka betegségben szenved Fotó: YouTube

Egy a 230 millióból

Abbie első tünetei 16 éves korában jelentkeztek. Akkor édesanyja több szakemberhez is elvitte, gyakorlatilag orvosról orvosra jártak, ugyanis egy darabig senki sem tudta, mi lehet a gond.

– Aggódtam, mert nem tudtam, mivel állunk szemben. Szülőként mindig tartasz tőle, hogy valami nincs rendben – magyarázta Abbie édesanyja, Amanda a Truly kamerái előtt. Hónapokkal később végül megszületett a diagnózis, nekik pedig el kellett fogadniuk az új valóságot: a fiatal lány betegsége gyógyíthatatlan, kénytelen alkalmazkodni hozzá, új szabályokat, új szokásokat bevezetni az életébe. Ezek közé tartozik, hogy Abbie bárhová is megy, és bármilyen napsütés is legyen odakint, mindig visz magával esernyőt. Természetesen az úszás, vagy akár egy kád vízbe merülés is kizárt, a tisztálkodásra szánt időt is szinte stopperrel méri: maximum 10 percet zuhanyzik, emellett napi négy antihisztamin-tablettát szed, hogy a bőre gyulladását csökkentse. Mivel a betegség csak a bőrfelületét érinti, így inni ihat, az nem okoz neki gondot.

Betegsége egyébként olyan ritka, hogy összesen 230 millió emberből egyet érint.

Sajnos épp ő ez az egy, Abbie azonban igyekszik pozitív életszemlélettel fordulni a nehézségekhez, amiket a sorstól kapott.

Igyekszem pozitívan hozzáállni az állapotomhoz és a helyzetemhez, mert nem akarom, hogy ez elkeserítsen

– magyarázta.

A vízallergia ritkasága miatt egyébként még az orvosok sem tudnak túl sokat a betegségről, így kicsi az esélye, hogy a közeljövőben gyógymódot találjanak rá.