Túl van az első kontrollvizsgálatán a halva született Dorci, így van most a kislány

Szépen sikerült a műtét és az iskolai mozgásfejlesztéseknek köszönhetően eredményes eddig a rehabilitáció. Körülbelül 30 helyen metszették be az izmait, hogy enyhüljön a feszessége. Két éve a szája miatt mentünk, mert nem tudta kinyitni a feszesség miatt, de a többi izma is érintett volt. Nyáron más pontokat metszett be, azóta látjuk rendesen a fogsorát. Fél év múlva kell újabb kontrollra menni, hogy megnézzék mennyit fejlődik és hogy melyik izma feszül még. A száját még mindig nem tudja rendesen nyitni. A munka nem áll meg, a cél továbbra is: "A végtelenbe és tovább".