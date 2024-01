"Tudom, milyen szörnyű érzés" - az agydaganattal küzdő Tibornak segít a halva született Dorci családja

A tanyagondnokunk, Pfeiffer György keresett meg, hogy tudnánk-e nekik tartós élelmiszert adni karácsony előtt, mert nehéz helyzetbe került a család. Senki nem tud dolgozni. Tibort agydaganattal műtötték és epilepsziás is; az édesanyja is tartósan beteg. Azóta viszünk nekik élelmiszert, pékárut, hogy ezzel is segítsünk, ám ez "kevés" ebben a helyzetben. György ötlete volt, hogy szervezzünk egy bált, aminek a bevételét nekik ajánljuk, hiszen gyógyszerekre, rezsire is kell költeni, ami a tél közepén elég jelentős összeg. Én segítek szervezni, mert tudom milyen érzés hasonló helyzetben lenni, minden egyes forint vagy élelmiszer jól jöhet