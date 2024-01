Taxibaleset a budapesti halálúton: párja után halt a családapa, lánya gyászolja

December 28-án, 45 éves korában elhunyt a 2023. június 5-én, a Ferihegyi Repülőtérre vezető út Határ úti felüljáróján történt baleset egyik súlyos sérültje. Élettársa, aki szintén a balesetező autóban ült, már a helyszínen életét vesztette, míg párja életéért hét hónapon keresztül harcoltak a kórházban. Családja minden pillanatért hálás, amit még a férfival tölthettek.

Vélhetően megcsúszott egy kanyarban a személyautó, ezért sodródott át a szemközti sávba. Fotó: Mihádák Zoltán / MTI

Egy kanyarban csúszhatott meg az autó

Tavaly június 5-én késő este egy fehér színű Ford Mondeo egy taxival ütközött a Ferihegyi Repülőtérre vezető út Határ úti felüljáróján. A személyautó vélhetően keresztbe csúszott egy kanyarban, majd átsodródott a szemközti sávba, ahol egy taxi rohant bele oldalról. Az autó utasa a szakszerű beavatkozás ellenére a helyszínen életét vesztette, párját többszöri újraélesztés után, súlyos sérülésekkel szállították kórházba. A taxiban a vezetőn kívül két portugál állampolgár tartózkodott, a repülőtérről tartottak a belváros felé, a sofőr és az utasok is súlyosan megsérültek. Kiderült, hogy a személyautó sofőrje egészen december végéig küzdött az életéért, szilveszter előtt három nappal adta fel szervezete a küzdelmet.

Végig vele volt a családja

„A 7 hónap alatt annyi mindenre megtanított bennünket a sors” – írta egy internetes csoportban a december végén elhunyt férfi nővére, aki vallott fájdalmukról és arról, hogyan élték meg az elmúlt több mint fél évet. „Az öcsém december 28-án halt meg. 2023. 06. 5-én autóbalesetük volt. Párja azonnal meghalt, 43 éves volt. Öcsémet kétszer élesztették újra a helyszínen. Három életmentő műtétet hajtottak végre rajta, ötszöri agysérülése volt. Kómában volt, szinte mindene eltört. Három hétig mesterségesen tartották életben” – írta a nő, hozzátéve, hogy családjuk minden percért hálás, amit még testvérével tölthettek.

A személyautó utasának esélye sem volt. Fotó: Mihádák Zoltán / MTI

„Hálás vagyok minden percért, minden simogatásért, amire módom, módunk volt. Minden szóért, a sok-sok alkalomért, ahányszor elmondhattam, mennyire szeretem! Élt 45 évet! Köszönöm, hogy végigolvastad” – írta a testvér a szívszorító sorokat.

„Nagyon fájdalmas, hogy elment”

A szomorú poszt alatt aztán a férfi lánya is megjelent, aki ugyanarról számolt be: boldogok, hogy még tudtak időt tölteni szerettükkel.

A sofőrt kétszer kellett újraéleszteni a helyszínen. Fotó: Katasztrófavédelem

„Édesapám egy igazi harcos volt. Végigcsinálta, mint egy hős, küzdött ugyanúgy velünk együtt, sőt...talán még jobban is. Azt mondták, hogy lehet, a holnapot sem éri meg, mégis 7 hónapon át még velünk maradt. A maga módján, állapotának fényében is kimutatta felénk vetett szeretetét és a humora is megmaradt. Azt mondták, hogy semmivel nem volt tisztában agyi sérülései miatt, de ezt mi nem hittük el és azóta sem hisszük. Az összes családtag a szíve mélyén is tudja, hogy apa tudta, hogy vele és mellette vagyunk és ahogy tudjuk, segítjük és támogatjuk ebben a nehéz időszakban. Igen, nagyon fájdalmas, hogy elment, hogy nincs többé, de tudom azt, hogy a lelke most már szabad és az égből angyalként figyel minket, szenvedés és fájdalmak nélkül” – írta a lány, akinek most meg kell küzdenie a gyásszal, édesapja elvesztésével.