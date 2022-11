Horrorbaleset a Ferihegyi úton: kiderült, miért lehettek lőszerek a kocsiban

Mint arról a Bors is beszámolt, szörnyű baleset történt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér felé vezető gyorsforgalmi úton, ahol egy busz és egy kocsi csapódott egymásba.

Fotó: Bors

Úgy tudni, hogy a kocsi tért át a szembejövő sávba, aki elől a sávjában haladó busz megpróbált ugyan lehúzódni, de már nem sikerült neki: a két jármű frontálisan ütközött.

A balesetet több szemtanú is látta, egybehangzó véleményük szerint borzalmas volt a látvány is, az autóból ugyanis szinte semmi nem maradt, az egész eleje megsemmisült, az autóban ülő sofőr és utasa pedig a helyszínen meghaltak, emellett a buszsofőr is megsérült.

Szerencsére csak futólag láttam, ahogy elhaladtam, de így is levert a víz, olyan állapotban volt a kocsi. Még a típusát sem tudtam volna megmondani. Ahogy néztem, látszott, hogy hiába nyílt ki a légzsák, olyan súlyos volt a baleset, hogy esély sem lehetett a túlélésre

- mondta egy szemtanú.

Fotó: Bors

A rendőrség későbbi információi szerint viszont a helyszínelés során nem csak a kocsiban, hanem a kocsi mellett, szétszóródva is lőszereket találtak.

Azt ugyan egyelőre nem tudni, hogy pontosan mennyi és milyen típusú lőszereket találtak, de az bizonyos, hogy a rendőrség lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés miatt nyomoz az ügyben.

Fotó: Bors

Azonban többen is azt állítják, hogy a kocsiban ülő egyik férfi hivatásos vadász volt, akinek vadászengedélye és fegyvertartási engedélye is volt.

Volt engedélye, fegyverei, vadászjegye. Együtt vadásztunk! Kíváncsi leszek milyen lőszereket találtak

- írta a közösségi oldal egyik cikke alá az egyik kommentelő.

Írását többen is megerősítették, egy másikuk azt is állította, hogy a két férfi munkából, fáradtan tartott hazafelé, így nem a sebesség, hanem a pillanatnyi elalvás vagy a fáradtság miatt térhettek át a szembejövő sávba.

Egyelőre azonban biztosan még nem lehet tudni, mi okozta pontosan a balesetet, a rendőrség nyomoz az ügyben, így a tragédia okára vélhetően szakértők segítségével derítenek fényt.