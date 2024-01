Megvadult kutya támadt rá egy anyukára és a gyerekeire Fóton

Megdöbbentő történetről számolt be egy háromgyermekes Fóton élő édesanya a Facebookon. Az asszony elmondása szerint szombat este (december 6.) 7 óra körül indult a gyermekeivel, amikor hirtelen az Ybl Miklós utcában az egyik háztól kiszaladt egy kutya, ami félelmetesen morgott, vicsorgott, majd rájuk is támadt.

Az édesanyának a másodperc tört része alatt kellett eldöntenie, hogy hogyan tudja családját megmenteni.

Menekülniük kellett a kutya elől / Illusztráció / Fotó: Pixabay

– Ma este 19:00 óra körül sétáltam a három gyerekemmel, és az Ybl Miklós utcából kiszaladt egy kutya, aki morogva, vicsorogva ránk támadott. Elkezdtünk hátrálni, de a kutya folyamatosan jött felénk. Kijött a gazdája, aki nem tudta visszahívni, mikor ráfogott a saját kutyájára, az visszaharapott rá. Kb. 5-6 percen keresztül menekültünk a vicsorgó kutya elől, hiába kértem a gazdáját, hogy csináljon valamit, egyszerűen semmi nem történt – írta a közösségi médiában az anyuka, aki arról is beszámolt, hogy az volt a szerencséjük, hogy a Sipos Pál játszótér felé menekültek, ahová be is tudtak jutni a kerítésen belülre. A kutya egészen a játszótér kapujáig üldözte őket.

Nem adta fel. A gazdája pedig csak kullogott utána. Félő, ha nincs a kerítés, az az állat neki ugrik a gyerekeknek, amiből súlyos sérüléseik is lehettek volna

– fejtette ki a megrémült anyuka, aki arról is beszámolt, hogy rendkívül módon megrázta az eset.

– Én nagyon megijedtem, mert fogalmam sincs, mit csináltam volna, ha a gyerekemet elkapja, senki nem volt kint az utcán, aki segített volna. Tudom, hogy ki a kutya gazdája, az az egy szerencsétek van, hogy nem harapott meg senkit, mert ha bajunk lett volna abban biztos vagyok, hogy “visszaharaptunk” volna – fogalmazott a gyermekeit védő nő, aki azt is tudatta, hogy azért írta meg posztban a vele történteket, mert rettentően el van keseredve, hogy a mai világban ilyen megtörténhet, és elszomorítja, hogy egy olyan embernek kutyája lehet, aki nem tudja visszahívni és fegyelmezni az állatot.

Mit keresett egyáltalán az utcán az a kutya? Szeretném, ha ez mással nem történne meg, ezért arra kérlek, hogy zárd be a kutyádat és menjetek el egy kutyatrénerhez, hogy legalább arra tanítson meg benneteket, hogy a kutyád hallgasson rád!

– írta.