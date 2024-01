Nem hiszed el: így eszi a kocsonyát az amerikai TikTok sztár! Te megennéd?

A New York-i származású Willie Gevertz négy évvel ezelőtt csak látogatóba jött Budapestre, az út pedig olyan jól sikerült, hogy azonnal beleszeretett a fővárosba. Ezután megfogadta, hogy egyik barátjával együtt, kis időre ide költöznek. Így is lett, kicsivel több mint két évvel ezelőtt visszatért országunkba és itt is ragadt. A fiatal vlogger nagyon hamar beilleszkedett, sőt, az is kiderült, hogy szegről-végről ő maga is magyar. Az üknagyszülei ugyanis felvidékiek, akik amikor eljöttek, az még Magyarországhoz tartozott. Willie imádja a magyar történelmet és a magyar kultúrát, amit a Tik-tokon követőinek is bemutat.

Willie már több éve Magyarországon él Fotó: KB

Willie Gevertz nevét szép lassan szinte az egész ország megismerte. Ő az a vlogger, aki amerikaiként rendszeresen friss tartalommal jelentkezik a Walking With Willie nevű YouTube-csatornán és videóival egészen új perspektívából mutatja be hazánk egy-egy helyszínét. Pár évvel ezelőtt indította el Tik-Tok csatornáját, ami szintén hatalmas népszerűségnek örvend. A nyelvünkkel is ismerkedik és a videókban csillogtatja meg egyre fejlődő magyartudását. Emellett pedig él-hal a magyar történelemért, videói alapját is gyakran ez képezi.

Willie azonban nem csak a magyar történelmet, hanem természetesen a magyar konyhát is nagyon megkedvelte az évek során. Az étel, ami viszont az elején sokként érte őt, az nem más, mint a kocsonya.

Amikor először láttam kocsonyát, szóltam a barátnőmnek Alexának, hogy valami megromlott a hűtőben.

– kezdte el mesélni Tik-tok videójában a vlogger.

Az amerikai tartalomgyártó hideg húsleveshez hasonlítja a magyar ételt, ami belsőségeket is tartalmaz.

– Ez lényegében húsleves és zselatin. – mondja, majd azt is kiemeli: sokan különlegesen, citrommal eszik, és bizony ő is így szereti.

Kijelentésére rengetegen felháborodtak. Egy igazi komment háborút indított, ugyanis a magyarok jól tudják: a kocsonyába bizony nem kell külön zselatint tenni, hiszen maga az alaplé válik azzá. Minden esetre Willie nagyon megszerette ezt az ételt, amit végül egy tíz pontos skálán 7,5 pontra értékelt.